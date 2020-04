Pimeän verkon lastensaalistajat jakavat jo keskenään "hyviä käytäntöjä" koronakriisin hyödyntämisestä – Laittomien väkivaltakuvien määrä ja lataukset kasvussa

Lastensuojelujärjestöt ovat huolissaan lasten haavoittuvuuden lisääntymisestä poikkeusoloissa.

Lasten lisääntynyt netinkäyttö poikkeusoloissa on saanut saalistajat liikkeelle.

Lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta kiinnostuneet ovat jo pohtineet keskenään, miten hyödyntää koronakriisiä omiin tarkoituksiinsa. Tällaisia keskusteluita löytyy aiheeseen erikoistuneista pimeän netin keskusteluryhmistä, kertoo Lännen Medialle Suojellaan lapsia -järjestö.

– Esimerkiksi Ruotsin poliisi on päässyt kiinni Tor-verkossa käytyihin keskusteluihin, jossa lapsista kiinnostuneet antavat yhteisön sisällä toisilleen ohjeistuksia ja jakavat "hyviä käytäntöjä" koronatilanteen hyödyntämisestä toiminnassaan, kertoo järjestön toiminnanjohtaja Nina Vaaranen-Valkonen.

Suojellaan lapsia -järjestö on erikoistunut torjumaan lasten seksuaalista häirintää ja houkuttelua. Painopiste on lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan digiajan ilmiöissä.

Järjestö on mukana kansainvälisessä verkostossa, joka luokittelee eri puolilta maailmaa tekoälyn avulla kuvamateriaalia, jossa kohdistetaan seksuaaliväkivaltaa lapsiin.

– Suomessa ja muualla maailmassa viranomaiset ovat havainneet, että tällaisen kuvamateriaalin määrä ja lataukset ovat kasvaneet nyt koronan aikana.

Vaaranen-Valkosen mukaan Kanadassa poliisi on kehottanut vanhempia kiinnittämään huomiota siihen, etteivät lasten pelatessa käyttämät profiilikuvat paljastaisi pelaajan olevan lapsi.

– Jos kuvasta ilmenee, että pelaaja on lapsi, tämä voi houkutella henkilöitä joilla on seksuaalinen kiinnostus lapsiin, Vaaranen-Valkonen sanoo.

Järjestöillä yhteinen huoli

Koronakriisi on saanut lastensuojelujärjestöt joukolla kampanjoimaan lasten heikentyneestä asemasta poikkeusoloissa.

Jokainen järjestöistä lähestyy lasten asemaa omasta näkökulmastaan.

Pelastakaa lapset nostaa esiin muun muassa perheiden lisääntyneet talousvaikeudet, jotka heijastuvat lapsiin.

Mannerheimin lastensuojeluliitto keskittyy lasten tuentarpeeseen tilanteessa, jossa kontakteja kodin ulkopuolisiin ihmisiin on rajoitettu.

Suojellaan lapsia -järjestön huolena on lasten haavoittuvuuden lisääntyminen nyt, kun he viettävät aikaansa verkossa enemmän kuin koskaan. Koulua käydään etäyhteyksien välityksellä, fyysistä kontaktia edellyttävät harrastustoiminnat on peruttu ja arki on sulkeutunut neljän seinän sisään.

– Tietenkin myös seksuaalirikollisilla on aikaa koronakriisin takia olla verkossa enemmän kuin tavallisesti, Vaaranen-Valkonen muistuttaa.

Samaan aikaan on havaittavissa, että lapsista seksuaalisesti kiinnostuneiden henkilöiden maailmanlaajuinen yhteisö löytää yhä helpommin ja laajemmin toisensa.

Valtioiden rajat eivät esteenä

Verkossa valtioiden rajat eivät hidasta lasten hyväksikäyttäjiä uhrien metsästämisessä. Houkuttelu ja hyväksikäyttö voi tapahtua monien eri kanavien kautta.

Aikuisten tuki ja läsnäolo suojelee lasta myös netin vaaroilta.

Suojellaan lapsia -järjestö kehottaa vanhempia keskustelemaan lastensa kanssa siitä, mitä nämä verkossa touhuavat. Vanhempien on hyvä etsiä lapselle hänen ikätasoaan vastaavia turvallisia peli-, some- ja uutisalustoja.

Hyvä muistutus myös on se, etteivät verkossa ihmiset ole välttämättä sitä mitä kertovat olevansa.