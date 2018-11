"Pelkästään metsittäminen ja puupeltojen kasvattaminen ei ratkaise ilmastonmuutosta" – Kokoomusedustajat vaativat myös päästövähennyksiä

Tarkistapa itse. Suojeltu metsä on tasapainon saavutettuaan pelkkä hiilivarasto. Ainoastaan suo on hiilivarasto ja -nielu. Hakkuun jälkeen, kun metsä on istutettu, se on muutamassa vuodessa hiilinielu. Jos Suomessa ei hakata metsää, se tehdään josaain muualla, jossa ei metsän uudistamisesta huolehdita. Kiinalaiset ei bambutikulla takapuoltaan pyyhi, vaikka meillä ei kaadettaisi puun puuta!