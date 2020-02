Paavo Väyrynen aikoo liittyä takaisin keskustaan – haluaa vaikuttaa puolueen linjaan kaikilla sääntöjen mukaisilla keinoilla

Kärnän mukaan puolueesta eroamisen harkinnan syynä on Väyrysen viime vuosina Keskustalle aiheuttama mittaamaton haitta. On viime vuosina ollut poissa puolueen toiminnasta. Haitta sekin, tavallaan. Tosin Väyrynen on kyllä viime vuosina harrastusluonteisesti puhunut järkeä puolueen johdolle. Ei kuitenkaan ole tullut kuulluksi, tai vaihtohtoisesti ymmärretyksi. Puolueen johdon päätös hypätä punavihreään hallituskelkkaan on jatkumo Sipilän johdolla aloitetusta puolueen lopullisesta tuhoamisesta. Keskustan johdon jäsenkunnasta ja kannattajista erkaantuminen tarkoittaa kannatuksen siirtymistä perussuomalaisiin. Toki, ei huono vaihtoehto. Yllätys siltikin jos puolueen nykyisen alennustilan "syntipukiksi" ilmeneekin, Paavo Väyrynen.

Kärnän itsensä olisi puolueen etua ajatellen syytä asettua, ja kertoa jutelleensa tuollaisia ihan vaan lämpimikseen ja jättäneensä sanan harkita "takaportiksi" päästä pois mahdollisesti kiusalliseksi muuttuvasta tilanteesta. Varsinkin kun Väyrysen julkitulon myötä kiusallinen tilanne myös toteutui.