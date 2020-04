Pääsykokeiden järjestämisestä päätettävä kahden viikon sisällä – valmistujaisjuhlille koetetaan ehkä etsiä uusi yhteinen päivä

Pääsykokeet on pidettävä tavalla tai toisella, että jokainen todellakin saa yhdenvertaisen mahdollisuuden. Monet nuoret on valmistautuneet pääsykokeisiin jo todella pitkiä aikoja, ja heitä ei saa syrjiä vaan mahdollisuus on annettava. Vaikka sitten resursseja lisäämällä ja pienryhmissä pääsykokeen teko. Tai sitten siirtämällä kokeet hieman myöhempään. Pelkkä todistusvalinta ei ole yhdenvertaista varsinkaan jos valintatavoista lipsutaan näin myöhään!