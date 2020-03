Pääministeri: Hallitukselta tulee eduskunnalle esitys ravintoloiden sulkemisesta, myös Uudenmaan eristämistä valmistellaan

No voi voi! Ymmärrän, että paine tehdä "jotain" on valtava, mutta se korona meni jo Lappiin viime viikolla ja leviää siellä. Hiihtokeskukset on suljettu, joten suurimmat vetovoimatekijät ovat poissa ihan omasta aloitteesta. Baarien sulkemisessa on jotain ajatusta "sosiaalisen etäisyyden" ottamiseksi. Hyvä! Laittaa poliiseja tai "mitä lie ressuja/varusmiehiä" pasteeraamaan tien varsiin Turun ja Tampereen matkalaisia - no ehkä siinä tuntee tekevänsä tärkeää työtä? Väärä lähestymiskulma.