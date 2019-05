Opioidireseptit erityistarkkailussa – Joka neljäs lääkäri saa Kelalta muistutuskirjeen vahvojen kipulääkkeiden määräämisestä potilaille

Koskapas täällä taas otettaisiin syyniin lääkärien määräämät mielialalääkkeet? Monellekohan täällä määrätään esim. unettomuuteen Ketiapiinia joka on antipsykoottinen lääke jota ei tulisi todellakaan heppoisin perustein määrätä kenellekään joka pelkästä unettomuudesta kärsii. Jenkeissähän lääkäreillä taas on yleisesti terveempi suhtautuminen noihin kuin täällä Suomessa. Muutenkin nuo mielialalääkkeet ovat melkoisen vaarallisen oloisia, itse sairastan kaksisuuntaista mielialahäiriötä ja liian usein reseptien ohjeissa lukee suunnilleen näin: "Me emme tiedä miten tämä lääke toimii, mutta se vain toimii!" ja haittavaikutuslistassa monen lääkkeen kohdalla lukee "Äkkikuolema". Kuinkahan moni lekuri itse menisi syömään tuollaisia nappeja joista ei ole kunnollisia tutkimustuloksia varsinkaan pitkäaikaisille käyttäjille, kun ei noista kaikista lääkeainaistakaan ihan kaikkea tiedetä. Vaaralliseksi on tämä homma mennyt tässä maailmassa!