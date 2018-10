Opetusministeri Grahn-Laasonen haluaa palauttaa soveltuvuuskokeiden keskeisen roolin hoitoalan koulutuspaikkoihin

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sanoo, että hän haluaa koulutuksen järjestäjille nykyistä paremmat mahdollisuudet hyödyntää soveltuvuuskokeita opiskelijavalinnoissa.

Ministeri haluaa palauttaa oppilaitoksiin menettelyn, jossa opiskelija voidaan jättää valitsematta, jos hän on soveltuvuuskokeen perusteella selkeästi soveltumaton esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalle tai turvallisuusalalle. Tämä mahdollisuus poistettiin opiskelijavalinnasta edellisen hallituksen aikana.

– Oppilaitoksilla tulee olla mahdollisuus jättää valitsematta koulutukseen henkilö, joka on selkeästi soveltumaton toimimaan alalla, jossa ollaan vastuussa toisten ihmisten terveydestä tai turvallisuudesta. Meidän on voitava luottaa siihen, että esimerkiksi valmistuvilla lähihoitajilla on edellytykset työskennellä alalla ja huolehtia potilasturvallisuudesta, Grahn-Laasonen sanoo.

Helsingin Sanomat kertoi aiemmin sunnuntaina, että lähihoitaja- ja vartijakoulutukseen pääsee nykyään ihmisiä, joita opettajat eivät uskalla lähettää työharjoitteluun. Opettajien mukaan esimerkiksi hoitoalan opiskelijat saattavat olla vaaraksi hoidettaville.

Opetusministerin haluaa, että oppilaitoksella on velvollisuus ohjata soveltuvuuskokeissa ”reputtanut” toiselle alalle tai tarpeen mukaan esimerkiksi valmentavaan koulutukseen tai päihde- tai mielenterveyspalvelujen piiriin.

Ministerin mukaan opiskelijoita pitäisi myös tukea nykyistä vahvemmin sopivan alan löytämiseen esimerkiksi vahvistamalla peruskoulun opinto-ohjausta.

– On väärin myös opiskelijaa kohtaan kouluttaa hänet alalle, jolle hänellä ei ole edellytyksiä työllistyä, Grahn-Laasonen sanoo.