Näkökulma: Sössimisestä on tullut maan tapa – korona vie työpaikat mutta selvittelijöillä riittää keikkaa

Nykyinen hallitus on saanut aikaan enemmän kuin edellinen koko kaudella. Parasta tässä hallituksessa on että siinä ei ole näitä samoja vanhoja kurttunaama miehiä ja kaikenmaailman insinöörejä jotka sooloilevat omiaan.

Tämänhetkinen tilanne on vaikea ja keskista/kokoomuslainen hallitus ei olisi kyennyt tätä kriisiä hoitamaan. Ainoa oikea hallitus on tämä nykyinen...älykäs, taitava, tietävä...