Näkökulma: Puolustustahto kateissa, Nato-kuume laskussa – Mitä me pelkäämme? Ilmastonmuutosta tietenkin

Yleensä tieto lisää tuskaa, mutta ilmasto asioissa suosittelisin ihmisiä tekemään läksynsä ja hankkimaan tietoa. Mitä enemmän tiedät, niin sen hankalampi sinua on pelotella olemattomalla möröllä.

Voit aloittaa vaikka selvittämällä mitä eroa on ilmastolla ja säällä. Montako erilaista ilmastoa maailmassa on ja mitä eroa niillä on? Muuttuvatko ne kaikki synkroonissa yhtäaikaa, vai onko siellä paikallisia eroja? Miten voidaan ennustaa maapallon keskilämpötilan määrä kolmenkymmenen vuoden päähän (ja asteen kymmenesosan tarkkuudella), kun eivät saa ennustettua huomistakaan lämpötilaa kohdilleen? Buahaa, ei mitenkään.

Yksi asia mihin jokainen voi toki vaikuttaa on saastuttaminen ja jätteiden määrä. Kertakäyttökulttuurin lopettaminen omassa kulutuksessa on suositeltavaa. Varsinkin vaatteiden kertakäyttö lisää polyesterijätettä aivan turhaan. Muutoin sanoisin, että nauttikaa elämästä, käykää lomalla ja antakaa lehmien piereskellä metaanipieruja.