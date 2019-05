Näkökulma: Puolakin aikoo tilata F-35-häivehävittäjää – Suomi on seuraava Venäjän rajanaapuri, joka valitsee uuden hävittäjänsä

Puola aikoo valita F-35-hävittäjän ilmavoimiensa kärjeksi kuten Norjakin aiemmin. Molemmat maat ovat Venäjän rajanaapureita, Nato-liittolaisia ja lähellä Venäjän strategisia avainalueita.

Puolan puolustusministeri Marius Blaszczak kertoi myöhään maanantai-iltana Suomen aikaa Twitterissä, että Puola on lähettänyt tarjouspyynnön 32 F-35-hävittäjästä Yhdysvaltain hallitukselle. Blaszczakin mukaan Puola on valitsemassa F-35:n vanhan venäläisen kaluston korvaajaksi.

Puola on yksi niistä maista Euroopassa, joka suunnittelee lähivuosina hävittäjäkalustonsa uusimista. Puolan valinnan kiinnostavuutta lisää se, että maa on oikeasti rajanaapuri Venäjän kanssa.

EU-maista Venäjän rajanaapureita ovat Puola, Baltian maat ja Suomi, Nato-maista Norja. Norjakin valitsi hävittäjäkseen F-35:n, kun Suomelle F-35 on yksi viidestä vaihtoehdosta.

Puolan, Norjan ja Suomen muistettava maantiede

Sotilaallisesta näkökulmasta sekä Puola että Norja ovat aivan Venäjän strategisten ydinalueiden vieressä. Niin on Suomikin.

Puolan ja Venäjän välisen rajan takana on Kaliningrad, erittäin vahva venäläinen sotilastukikohta itäisen EU:n sydämessä ja Itämeren avainkohdassa.

Norjan ja Venäjän rajan takana taas on Kuolan niemimaa, jossa on Venäjän tärkeimpiä Jäämeren satamakaupunkeja ja vahva aseistus.

Suomen naapurissa taas on Kuolan niemimaan lisäksi Pietarin metropolialue, Venäjän toiseksi suurin asutuskeskittymä.

Miksi juuri F-35?

Euroopassa hävittäjäkauppoja ei tehdä koskaan ilman poliittista vivahdetta. Puolalla ja Norjalla on suhteita hoidettavana Yhdysvaltojen kanssa. Molemmilla mailla on taustaa Lockheed Martinin F-16-hävittäjän kanssa, joten päivitys tuoreimpaan teknologiaan on kivuton.

Kuitenkin maiden kenraalit ovat todennäköisesti kiintyneet juuri F-35:n häiveteknologian ja tietojenkeruuominaisuuksien yhdistelmään.

Venäjän sotilastukikohdissa on vahvoja ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä. F-35-hävittäjä on vaikeasti havaittava ja pystyy siksi muita nykyhävittäjiä paremmin toimimaan ilmatorjunnan ja vihollishävittäjien läheisyydessä. Samalla se voi tiedustella vastustajaa ja parantaa kaikkien aselajien toimintaa.

On myös huomattava, että Puolan naapurissa millään maalla ei ole F-35-hävittäjää, sillä Saksa ei osta sitä poliittisista syistä. F-35 pystyy kuitenkin Nato-ilmavoimien kärkikoneena parantamaan liittolaisten hävittäjien tehoa esimerkiksi maaleja osoittamalla.

Puolan puolustusministeri Blaszczak kuvaili F-35:tä kaikkein moderneimmaksi hävittäjäksi. Lockheed Martinin F-35-ohjelman viestintäjohtajan Carolyn Nelsonin lausunnon mukaan Yhdysvaltain ja Puolan hallitukset vievät seuraavaksi eteenpäin 32 F-35-hävittäjän hankintaprosessia.

Nato-maista Turkki on ajautunut F-35-hävittäjän tilauksissaan vaikeuksiin, kun se haluaisi ostaa myös Venäjän S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jäädyttänyt F-35-hävittäjien toimitukset Turkkiin, etteivät sotasalaisuudet vuoda Venäjälle.

Puolan päätös voi vaikuttaa Suomeen

Suomi tekee oman hävittäjävalintansa ja kaikki hävittäjät ovat samalla viivalla, kuten puolustuspolitiikan johtavat virkamiehet ja poliitikot toistelevat.

Kuitenkin valittavan hävittäjän täytyisi kestää 2060-luvulle kehityskelpoisena ja taistelukykyisenä, eikä 10 miljardilla eurolla oikein saisi vikaostostakaan tehdä.

Uusia hävittäjiä Suomen viiden tarjokkaan joukossa on ainoastaan kaksi: ruotsalainen Gripen E/F ja amerikkalainen F-35A-versio. Muut kisaajat on otettu käyttöön vuosituhannen vaihteessa.

Gripenillä on muutamia etuja F-35:een verrattuna. Sillä lentäminen on halvinta, huolto on varusmiehille helppoa ja maassaoloaika on lyhyt. Gripenin ongelma on vähäinen käyttävien maiden määrä, mikä muodostaa riskin hävittäjän kehitysmahdollisuuksille. F-35:n tilanne on päinvastainen. Sillä on tilauslinja täynnä vuosikymmeniksi.

F-35:n kyvyt tunnetaan jo taistelussa, sillä hävittäjä lensi jatkuvasti Syyrian sodassa Isisiä vastaan.

Kumpikin valinta sopisi sinänsä Suomen puolustuspoliittiseen linjaan. Sekä Ruotsi että Yhdysvallat ovat jo nyt Suomen läheisimpiä puolustusyhteistyökumppaneita.

Suomen tulevan hallituksen tehtäviin kuuluu hävittäjäkaupan solmiminen vuonna 2021. Muut ehdokkaat ovat amerikkalaisen Boeingin Super Hornet ja Growler, ranskalaisen Dassaultin Rafale sekä yhteiseurooppalainen Eurofighter.