Myrskynsilmään joutunut Esperi Care on ympäri maata toimiva hoivajätti – Yritys kertoo tukeutuvansa viiteen arvoon

Kommentoijille Entäs tilaaja?: "Mikään ei estä laittamaan kilpailutukseen yhdeksi ehdoksi henkilökunnan määrän." ja Käsittämätöntä: "onko lakia rikottu esimerkiksi hoitajamitoituksessa. "

Toisaalla on uutisoitu, että juuri tämä on yksi seikka, mikä on hoivakodeissa ollut vialla: on valehdeltu henkilöstön määrissä. Raportoitavissa työvuorolistoissa on ollut keksittyjä tai entisten työntekijöiden nimiä, apulaisia ja sijaisia, jotka ovat paikalla vain osan päivää tai eivät saa tehdä hoitotyötä tai hallintopuolen henkilöitä.

Eikä Esperi ole ainoa - myös Attendo ja Mehiläinen ovat listalla, eivät toki yhtä traagisten tapahtumien vuoksi kuin Esperin kohdalla. Vanhemmat löydökset Valviran, Tehyn ja Avin tiedossa ovat jo vuoden takaa - eikä mitään kunnollista näköjään ole saatu aikaiseksi.