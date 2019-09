"Mitenkäs ne nyt lapsesta ministerin teki", Katri Kulmunin isoäiti ihmetteli – Pohjolan tahtonaiselle mummu on ollut vahva tiennäyttäjä työnteossa

Kulmunilla on lyhyt kokemus valtakunnanpolitiikasta, mikä voi olla sekä haitta että etu keskustan puheenjohtajakilvassa.

Kun Katri Kulmuni oli alakoulussa, hän luuli, että Paavo Väyrynen on Suomen kuningas. Väyrysellä ja Kulmunilla oli kohtalonyhteys myöhemmin, kun ulkomaankauppaministerinä ollut Väyrynen soitti nuorelle poliitikolle ja pyysi hänet avustajakseen.

Eipä silti, Väyrysen "tallin löytöjä" ovat monet muutkin keskustan tähdet Esko Ahosta, Anu Vehviläiseen ja Annika Saarikkoon.

"Lapin löytö, josta kuullaan vielä"

Kun torniolainen Kulmuni valittiin ensi kerran eduskuntaan vuonna 2015, ei häntä tunnettu Pohjois-Suomen ulkopuolella kovinkaan hyvin. Eipä aikaakaan, kun sirkeä nuori poliitikko keräsi huomiota.

– Lapin löytö, hänestä kuullaan, kuului kommentti eduskunnan kaikkitietävästä kuppikunnasta.

Kulmuni itse on kertonut isoäidistään. Kun uutinen ministerinimistä tuli julki, mummu oli tokaissut, että mitenkäs ne nyt lapsesta ministerin teki. Tämä vain todistaa, että yli kolmekymppinenkin on aina vanhemmille ja isovanhemmilleen lapsi.

Isoäiti on ollut Kulmunille vahva tiennäyttäjä. Häneltä on peräisin opit työntekoon.

Töitä Kulmunilla on riittänyt nuoresta pitäen. Ennen poliitikkouraansa hän oli joulupukin apulainen ja vastasi lasten kirjeisiin. Hampurilaisten myyntikin sujui. Isoäidillä oli pitopalvelu, ja Kulmuni oli usein nuorena mukana tarjoilemassa ja tiskaamassa.

Väyrys-kuningas jäi taakse äänisaaliissa

Poliittinen urakehitys on ollut viime vuosina nopeaa. Kulmuni yritti kolkutella Arkadianmäen ovia vuonna 2011, mutta ei tullut valituksi. Pommi seurasi neljän vuoden kuluttua, jolloin hän meni kirkkaasti läpi saaden yli 9 000 ääntä. Väyrys-kuningas jäi taakse äänisaalissaan.

Lisää mannaa satoi seuraavana vuonna, kun hänet valittiin puolueen varapuheenjohtajaksi Seinäjoella 2016. Ura alkoi olla sinetöity. Kun puheenjohtaja Juha Sipilä jakeli kommentteja, taustalla hääri usein Kulmuni. Jos Sipilä oli muualla, Kulmuni sijaisti.

Puoluevaltuuston kokouksissa, joita pidetään ripotellen eri puolilla maata, pohjoissuomalaiset esittelivät mielellään omaa suosikkiaan jo vuosia sitten. Ja mikseivät olisi esitelleet? Kulmuni on virkistävä vaihtoehto varsinkin nyt, kun puolue hakee uutta suuntaa.

Kulmunilla on taito sulattaa kannattajien sydämet myös kotiseutunsa ulkopuolella. Naiseus ei ole este edes vanhoillisille keskustalaisille. Onhan keskustalla ollut kahdesti nainen puheenjohtajana toisin kuin kokoomuksella, jossa naista ei johtoon näy eikä kuulu.

Tuoreus voi olla valtti nuoria kosiskellessa

Osa Kaikkosen kannattajista pitää Kulmunia liian nuorena ja kokemattomana. Siitä ei pääse yli eikä ympäri, että valtakunnan politiikasta hänellä on lyhyt kokemus, neljä vuotta. Se voi olla sekä haitta että etu.

Kun Kaikkonen astui parrasvaloihin kertoen ehdokkuudestaan, hän vetosi kokemukseen. Kokemusta on kertynyt politiikasta 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Silloin Kulmuni oli lapsi.

Kokemuksen puute voi olla ongelma, kun keskustan on pidettävä puoliaan hallituksessa ja puolustettava hallitusohjelmaa. Kaikkonen tuntee pelimerkit ja poliittisen pelin kaikki metkut. Tosin tämän pelin oppii nopeasti, jos niin haluaa.

Kulmunin tuoreus voi olla puolueen valtti silloin, kun halutaan puhutella nuoria. Heitähän kansanliike suorastaan huutaa kannattajiksi.

Kehitys on väistämätöntä, maaseutu tyhjenee ja kasvukeskukset pullistelevat. Väestö ikääntyy. Potentiaaliset nuoret vesaiset alkavat ovat kiven alla. Heitä on löydettävä, jos puolue aikoo hehkutella yli 15 prosentin kannatuksella. Tässä saumassa Kulmunilla voi olla paremmat mahdollisuudet kuin Kaikkosella.

Alkion ote näkyy sosiaaliradikaalissa

Kulmuni on Lapin tyttö ja kasvanut kiinni keskustalaisuuteen Torniossa Ruotsin rajan kupeessa. Maaseudun pienyrittäjyys on tuttua isän työn kautta. Hänen äitinsä työskentelee erityisopettajana. Lapsuudenkoti on vanha sukutila, jossa Kulmuneita on ollut vuosisatoja.

Ellei Kulmunille olisi osunut innostavaa yhteiskuntaopin opettajaa yläasteella, olisi hänen uransa voinut kulkea eri teitä. Keskustaan ja nuorisojärjestöön hän liittyi 18-vuotiaana.

Kulmuni määrittelee itsensä alkiolaiseksi sosiaaliradikaaliksi. Santeri Alkion vahva ote näkyy. Kulmunin sosiaaliradikaalinen linja tulee esille esimerkiksi siinä, että väliinputoajista pitää saada kiinni.

Kulmunilla on vahvat näkemykset aluepolitiikasta. Uudessa pestissä tontti on koko Suomen kokoinen ja hänen on otettava huomioon niin kaupungit kuin maaseutu.

Puolueen ujuttaminen kaupunkeihin onkin tuhannen taalan kysymys. Mistä löytää se sanoma, joka puhuttelisi vihreisiin tai perussuomalaisiin kallellaan olevaa kaupunkilaista nuorta? Työsarkaa riittää.

Laatikosta ei löydy luurankoja

Toisin kuin Kaikkoselta, Kulmunilta ei löydy luurankoja piirongin laatikosta. Pientä säröä puhtoiseen julkisuuskuvaan syntyi, kun selvisi, että hänen puolisonsa on metsäalan lobbari Jyrki Peisa.

Kulmuni itse ei pitänyt edunvalvontatyötä Metsäteollisuus ry:ssä ongelmana. Työ- ja elinkeinoministeriöön liittyvät tehtävät siirrettiinkin ministerinimityksen jälkeen pois Peisalta.

Kulmuni ei suinkaan ole ainut ministeri, jonka puolison ammatti on herättänyt puhetta. Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) puoliso on töissä öljy-yhtiössä, joka toimittaa polttoaineita suurimmille bensa-asemaketjuille.