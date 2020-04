Mitä kaikkea maskikohusta nyt tiedetään? Kokosimme vastaukset keskeisimpiin kysymyksiin epäonnistuneesta miljoonakaupasta

Totuus on se ettei Suomi ole varautunut kriiseihin yhtään mitenkään. Suomalaiset on niin sinisilmästä kansaa ettei me uskota tai ymmärretä varautua sotaan, nälkävuosiin tai johonkin vakavaan sairauteen joka tappaa ihmisiä. Kaikkein vakavinta on se että me ei ymmärretä ydin onnettomuuden vaaraa.