Mitä Googlen Huawei- ja Honor -rajoitukset tarkoittavat kännykkäkaupassa? – "Uskon kysynnän kohdistuvan muihin merkkeihin ainakin jonkin aikaa"

DNA Kauppa Oy:n toimitusjohtajan Sami Aavikon mielestä kuluttajien kannattaa nyt seurata Googlen rajoitusten aiheuttamaa tilannetta, ennen kuin ostavat Huawein valmistamia kännyköitä.

Google rajoittaa päivityksiään kiinalaisen Huawein valmistamiin Huawei- ja Honor -merkkisiin Android-kännyköihin.

Tiedot olivat maanantaina vielä ristiriitaisia, mutta ilmeisesti vaikutukset ovat suurimpia Huawein tuleviin malleihin.

Nykyiset kännykkämallit saisivat päivityksiä sovelluskaupasta hankittuihin ohjelmiin, mutta käyttöjärjestelmän päivitykset näyttäisivät jäävän puuttumaan.

Mitä tämä merkitsee kännykkäkaupalle, DNA Kauppa Oy:n toimitusjohtaja Sami Aavikko?

– Juuri nyt kuluttajat varmaan suhtautuvat asiaan varovasti ja vähintäänkin siirtävät hankintoja. Jos kävisi niin, että palvelut kuten Youtube ja Playstore heikentyisivät puhelimissa merkittävästi ja ja Gmail ei enää toimisi, kyllähän se todella iso muutos olisi. Meillä ei ole mitään tarkempaa tietoa aikataulusta tai vaikutuksista ja siitä, onko sillä vaikutuksia jo nyt käytössä oleviin Huawein ja Honorin puhelimiin vai tulevatko vaikutukset joskus tulevaisuudessa uusiin puhelimiin.

Uskaltaako Huawein tai Honorin kännyköitä nyt ostaa?

– Tällä hetkellä kun kaikki tieto on mediassa ja mekin olemme sen varassa, itse harkitsisin ja katsoisin tilannetta hetken rauhassa, että saadaan lisätietoa siitä, minkälainen mekanismi vaikutuksilla on. On varmasti sen aikaa ihan järkevää katsoa, mitä tapahtuu.

Onko tällainen uutinen hankala juuri nyt, kun kännyköitäkin ostetaan valmistujaislahjaksi nuorille?

– En usko, että tällä olisi laskevaa merkitystä markkinoihin. Kautta aikain on tapahtunut, että kun yhden pelurin myynti pienenee syystä tai toisesta, toiset ottavat sen osuuden. Toiset valmistajat yrittävät aina hyötyä tällaisissa tilanteissa. Puhelin on käyttötavara ja päivittäistavarakin, joka on vain pakko hankkia, kun vanha vaikka rikkoutuu tai muuten vain tulee vaihdon hetki.

Teillä on muuta myytävää niille, jotka eivät enää halua ostaa Huawein kännyköitä?

– Kyllä joo. Siinä mielessä on hyvä tilanne, että Suomeenkin on tullut eri kännykkämerkkejä. Kun katsotaan tilannetta muutama vuosi sitten, ei ollut kovin paljon merkitsevää kilpailua, kun Nokia, Apple ja Samsung olivat todella vahvoja. Toki Huawei, Samsung ja Apple ovat nyt pääpelurit, mutta sinne on tullut jonkin verran pienempiä pelureita. Vaihtoehtoja on markkinassa mukavasti.

Eikö tämä tilanne tosiaan haittaa kännykkäkauppiasta? Teilläkinhän on varmaan paljon Huawein kännyköitä tilattuna varastoon?

– Kuten sanottu, vielä ei ole varmaa tietoa, onko tämä asia ihan varmasti näin. Mutta totta kai, kun varastossa on puhelimia, joiden kysyntä ainakin hetkellisesti heikkenee, eihän se hyvä asia ole. Mutta uskon, että kaupankäynnin kannalta puhelimia hankitaan suurin piirtein yhtä paljon kuin aiemminkin, mutta kysyntä kohdistuu pääosin muihin merkkeihin ainakin jonkin aikaa.

Alkaako nyt Huawein kännyköiden alennusmyynti?

– Ei varmasti ala. Koko kuvio on tässä vaiheessa täysin spekulatiivinen. Me toimimme samalla tavoin kuin varmasti kuluttajakin toimii. Me katsomme rauhassa tilannetta. Kun valmistajan kanssa keskustellaan, sitten tilanne alkaa selviämään. Mutta kuluttajaa on syytä informoida, että tällainen tilanne on menossa. Ei ainakaan pääse syntymään tilannetta, että kuluttaja hankkii laitteen ja tulee jonkinlainen pettymys jatkossa.

Kuinka suuri osa teidän myymistänne laitteista on ollut Huawei- tai Honor-merkkisiä?

– Me emme ole kertoneet meidän osaltamme merkkien markkinaosuuksia. Mutta Suomessa (kaikilla myyjillä yhteensä) Huawein valmistamien puhelinten markkinaosuus on varmaan luokkaa 25 prosenttia.