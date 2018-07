Ministeriö lähetti kaikessa hiljaisuudessa EU-komissiolle alkoholin etämyynnin kieltävän lakiluonnoksen - Kokoomuksessa yllätyttiin

Alkoholilaki puhuttaa jälleen. Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti heinäkuun alussa EU-komissiolle notifikaation alkoholilakiin tehtävästä muutoksesta, jossa yksiselitteisesti kiellettäisiin alkoholin rajat ylittävä etämyynti Suomeen.

Kyse on poliittisesti herkästä asiasta, sillä hallituspuolueilla keskustalla ja kokoomuksella on ollut alkoholin etämyynnistä eri tulkinnat. Kokoomuksen mielestä alkoholin etämyynti on nykylainsäädännön mukaan sallittua, kun taas keskusta ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat olleet eri linjoilla. Etämyyntiä ei nykylaissa ole määritelty mitenkään.

EU-komissiolle lähetetty lakiluonnos poistaisi tulkinnanvaraisuuden. Luonnoksessa lukee, että etämyynnillä myytyjä enemmän kuin 2,8 tilavuusprosenttia alkoholia sisältäviä alkoholijuomia ei saa tuoda maahan.

Linjaus on täysin kokoomuksen kannan vastainen. Kun notifikaatio vielä lähetettiin EU:hun eduskunnan istuntotauon aikana, herää kysymys, onko joku sooloillut asiassa.

- En tiedä ihan, mitä siellä on käytännössä tapahtunut. Mutta oletan, että tällaista ei päästettäisi notifiointiin, jossei siitä olisi haettu kuittausta myös muista puolueista, sanoo kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.). Hän on puolustanut alkoholin etämyyntiä.

KKO:n ratkaisu vaikutti

Notifikaatio tehtiin vain muutama päivä sen jälkeen, kun korkein oikeus antoi kesäkuun lopussa ratkaisunsa niin sanotussa Alkotaxi-tapauksessa. KKO katsoi alkoholijuomien internetmyynnin ja kotiinkuljetuksen kielletyksi eikä nähnyt alkoholin vähittäismyynnin lupajärjestelmän olevan ristiriidassa EU-oikeuden kanssa.

STT ei tavoittanut alkoholilaista vastaavaa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikkoa (kesk.) kommentoimaan asiaa, sillä hän on lomalla. Ministerin erityisavustajan Elina Das Bhowmikin mukaan Saarikko on toiminut ministerin toimivallan puitteissa yhdessä sovittujen linjausten pohjalta. Das Bhowmikin mukaan KKO:n ratkaisu käänsi asian päälaelleen.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä ehdotti huhtikuun lopussa, että maksimissaan 5,5-prosenttisen alkoholin verkkokauppa olisi jatkossa mahdollista. Uudessa lakiluonnoksessa tämä raja laski 2,8:aan.

Lakiluonnos on menossa lausuntokierrokselle alkusyksystä.

"Ollaan vähän ihmetelty tätä"

Wallinheimon mukaan kokoomuksessa odotetaan nyt rauhassa EU-komission vastausta ja sen jälkeen tehdään poliittiset arviot siitä, mitä seuraavaksi kannattaa tehdä. Siinä kohtaa hän odottaa tulkintaeroja kokoomuksen ja keskustan välillä.

- Oletan, että kokoomus lähtee siitä, että sitä (etämyyntiä) ei kategorisesti lähdetä kieltämään. Me ei olla koskaan kuitattu sitä, eikä varmasti tulla kuittaamaan, että etämyynti kiellettäisiin.

Wallinheimo myöntää yllättyneensä siitä, että notifikaatio tehtiin kaikessa hiljaisuudessa kansanedustajien kesäloman aikana.

- Ollaan tässä puolin ja toisin kyllä vähän ihmetelty tätä. Mutta näitä aina välillä tulee, politiikassa kaikki on mahdollista.

EU:lle lähetetyn lakiluonnoksen vaikutusarvioinnissa kerrotaan myös uudesta järjestelystä, jonka olisi tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan alkoholilain muutoksen kanssa. Siinä jokainen alkoholijuomien tuottaja tai myyjä kansallisuudesta riippumatta saisi listata omat tuotteensa Alkon verkkokaupan valikoimiin oman ilmoituksensa perusteella. Tuotteiden maahantuonnista vastaisi Alko.