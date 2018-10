Mikä vihreissä ja sinisissä mättää? Professori: Vihreillä on useita ongelmia, sinisten ydinsanoma jäänyt epäselväksi

Kahden puolueen voi katsoa olevan vähintään jonkinlaisessa kannatuskriisissä. Nämä puolueet ovat vihreät ja siniset. Torstaina julkaistun Ylen puoluekannatuskyselyyn mukaan vihreiden kannatus on nyt 11,6 prosenttia ja sinisten jo lähes olemattomiin supistunut 1,1 prosenttia.

Vihreiden kannatus on edelleen suurempi kuin edellisissä eduskuntavaaleissa (8,5 prosenttia), mutta trendi on ollut jo pitkään laskeva. Torstain gallupissa pudotusta tuli prosenttiyksikkö.

Tampereen yliopiston valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari arvioi, että vihreillä on useita ongelmia. Yksi näistä liittyy sekavaan puheenjohtajatilanteeseen. Viime puoluekokouksessa puheenjohtajaksi valittu Touko Aalto on nyt uupumuksen vuoksi sairauslomalla, ja häntä tuuraa ainakin toistaiseksi varapuheenjohtaja Maria Ohisalo.

– Johtajaongelma juontaa juurensa siihen, että aiempi puheenjohtaja Ville Niinistö oli hyvin näkyvä puoluejohtaja. Vihreät näyttäytyi yhdessä vaiheessa jo johtavana oppositiopuolueena. Touko Aalto ei ole koskaan noussut yhtä valovoimaiseksi puoluejohtajaksi kuin Ville Niinistö. Touko Aallolla oli myös henkilökohtaisia tapauksia, jotka ovat voineet vaikuttaa puolueen kannatukseen.

Näillä tapauksilla Ruostetsaari viitaa Aallon parisuhdeasioihin sekä uutisointiin hänen vierailustaan tukholmalaisella homoklubilla, missä Aalto kuvattiin ilman paitaa.

– Vihreät on kuitenkin arvoliberaali puolue, että nämä tapaukset eivät välttämättä vihreiden ydinkannattajakuntaa ole karkottaneet. Liikkuviin äänestäjiin tapauksilla on saattanut olla vaikutusta.

Ruostetsaari huomauttaa, että nyt puheenjohtajan tehtäviä hoitava Maria Ohisalo on aavistuksen sivussa päivänpolttavista poliittisista keskusteluista.

– Ohisalon tilannetta vaikeuttaa se, ettei hän ole kansanedustaja. Ajankohtaista poliittista debattia käydään eduskunnassa. Medialla on aika keskeinen rooli siellä, ja jos puheenjohtaja ei ole eduskunnassa, tilanne on hankala.

Yhdeksi ongelmaksi Ruostetsaari nostaa vihreiden kansanedustaja Jani Toivolan.

Toivola on ollut syksyllä otsikoissa taksin käyttönsä, maksullisten kouluvierailujensa ja asumisjärjestelyidensä vuoksi. Hän on nostanut korotettua kulukorvausta sillä perusteella, että hänellä on asunto Riihimäellä. Todellisuudessa Toivola on kuitenkin asunut Helsingissä.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen antoikin Toivolalle vakavat moitteet.

– Siinä oli useitakin poliittisen skandaalin aineksia. Vihreät ovat korostaneet korkeaa moraalia politiikassa. Toivolan toiminta ei näyttäytynyt kovin korkeamoraalisena, Ruostetsaari arvioi.

Myös poliittisen keskustelun teemat ovat olleet sellaisia, ettei niistä ole ollut nostetta vihreille.

– Vihreiden kannatukseen on vaikuttanut myös ajankohtainen poliittinen keskustelu. Nyt on puhuttu hyvin paljon työelämän kysymyksistä, jotka ovat poliittisen vasemmiston teemoja. Ensin keskusteltiin aktiivimallista ja nyt keskustellaan irtisanomiskysymyksistä. Tämä näkyy Sdp:n ja vasemmistoliiton kannatuksen nousuna.

Aivan oma lukunsa on viiden ministerin siniset, jonka kannatus viimeisimmässä gallupissa on niin pieni, että se mahtuu virhemarginaaliin. Nykyisellä kannatuksella puolue on kuihtumassa jopa kokonaan pois eduskunnasta.

– Sinisten osalta tilanne on ollut sama oikeastaan siitä asti, kun perussuomalaiset hajosi 2017. Siniset ei ole saanut profiloitua itseään. Mikä on se ydinsanoma, ja mitkä ovat ydintavoitteet? Kansalaiset eivät ole saaneet siitä käsitystä, Ruostetsaari sanoo.

Professori arvioi, että sinisten on vaikea profiloitua sille sinänsä tärkeässä maahanmuuttokysymyksessäkään.

– Sinisillekin maahanmuuttopolitiikka on tärkeä teema, mutta perussuomalaisille se on vielä tärkeämpi. Ehkä sinisten maahanmuuttopolitiikkaan liittyvät tavoitteet ovat vähän maltillisempia kuin perussuomalaisilla. Jos äänestäjälle maahanmuuttopolitiikka on tärkeä, miksei hän äänestäisi suoraan perussuomalaisia?

Sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo, puoluesihteeri Matti Torvinen ja puolueen puheenjohtaja Sampo Terho joutuvat yhä pohtimaan, miten saisivat alamaissa matelevan kannatuksen nousuun. Arkistokuva. KUVA: Joel Maisalmi

Siniset on saanut kyllä medianäkyvyyttä, viimeksi ulkoministeri Timo Soinin (sin.) luottamusäänestyksen vuoksi. Luottamusäänestys järjestettiin, kun neljä oppositiopuoluetta esitti epäluottamusta Soinin ilmaistua toistuvasti abortin vastaisia mielipiteitä.

– Soinin aborttikanta edustaa konservatiivisia arvoja. Sinisissä ja perussuomalaisissa tällainen arvokonservatismi on keskeinen arvo. Toinen asia on se, että maailmalla aborttikriittisyys on nousemassa, mutta ei se Suomessa ole ollut mikään poliittisen keskustelun aihe. En usko, että sillä on suuremmin kantovoimaa Suomessa. Siinä mielessä tämä julkisuus palveli enemmän Soinin kuin sinisten profiloitumista.

