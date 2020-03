Marttojen ohjeet koronaa vastaan: Pidä hansikkaat kädessä julkisissa tiloissa ja kulkuneuvoissa, siivoa tehokkaasti kotona

Martat ohjeistavat, mikä on paras tapa suojautua koronavirukselta ja miltä tahansa hengitystieinfektiolta.

Tärkeintä sairastumisen ennaltaehkäisyä on pestä kädet usein lämpimällä vedellä ja saippualla. Saippuan puuttuessa käytä käsidesiä.



Käsihygieniasta on huolehdittava muun muassa kotiin tullessa, ruokaa tehdessä, ruokailun yhteydessä, vessassa käydessä ja yskimisen, aivastamisen ja niistämisen jälkeen.

Pidä hansikkaat kädessä julkisissa tiloissa ja kulkuneuvoissa. Älä koskettele kasvojasi, äläkä kättele.



Yski ja niistä aina kertakäyttöliinaan, jonka heität pois tai hihaan. Vältä kasvojen koskettamista käsillä.

Neuvot siivoukseen, jos sairas on kotona



Jos kotona ollaan terveenä, riittää normaali, huolellinen ylläpitosiivous. Imuroidaan, pyyhitään pinnat, pestään vessat ja lopuksi 60-asteessa siivousvälineet.



Jos kotona on sairastunut, kannattaa olla huolellisempi ja pyyhkiä usein kosketeltavia pintoja (esimerkiksi ovenkahvat, käsinojat, pöytäpinnat, valokatkaisijat, vesihanat) heikosti emäksisellä puhdistusaineella. Vessa on hyvä pestä usein. Sairauden mukaan, joskus voi olla tarpeen käyttää myös desinfioimisainetta. Suojaa kädet siivouskäsineillä ja pese ja kuivaa ne lopuksi tai käytä kertakäyttökäsineitä.

Pese siivouksen päätyttyä siivousvälineet 60-asteessa tai tarvittaessa käytä kertakäyttösiivousliinoja. Pyyhi siivouspyyhkeellä ja puhdistusaineella välineet ja imuri, joita et voi pestä koneessa.



Pese ja rasvaa kädet siivouksen jälkeen huolella.



Kaikilla kannattaa olla omat käsipyyhkeet ja kun joku sairastaa, ne kannattaa vaihtaa päivittäin.



Lakanat ja tyynyliinat on hyvä myös vaihtaa silloin ainakin kerran viikossa. Pese pyyhkeet, vuodevaatteet ja siivousliinat 60-asteessa.