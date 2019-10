Maahanmuuttovirasto aloittaa yli tuhannen työntekijän yt-neuvottelut lomautuksista

Maahanmuuttovirasto aloittaa yt-neuvottelut henkilöstön lomautuksista. Neuvottelun piirissä on koko viraston henkilökunta eli yli tuhat työntekijää.

Virasto harkitsee henkilöstön lomauttamista 14 päiväksi marras-joulukuussa. Lomautusten kesto ja se, kuinka suurta osaa henkilöstöstä ne koskevat, tarkentuvat neuvottelujen aikana. Neuvotteluesitys ei sisällä irtisanomisia tai osa-aikaistuksia.

Virasto pyrkii ylläpitämään palvelunsa supistetussa laajuudessa myös lomautusten aikana.

Yt-neuvottelujen syynä on taloustilanne. Valtiovarainministeriö on esittänyt virastolle loppuvuodelle 2,5 miljoonaa euroa lisätalousarviossa, mikä ei riitä paikkaamaan tämän vuoden rahoitusvajetta. Arvioitu määrärahavaje on noin 2 miljoonaa euroa. Lisätietoa rahoituksesta saadaan lokakuun lopussa. Neuvottelut keskeytetään, jos viraston taloudellinen tilanne muuttuu.

Virasto joutuu hakemaan säästöjä myös ensi vuonna taloustilanteen tasapainottamiseksi. Merkittävää osaa määräaikaisista virkasuhteista ei voida jatkaa vuodenvaihteen jälkeen.

Työntekijöiden määrä on ensi vuonna noin 900, mikä on noin 120 työntekijää vähemmän kuin nyt.

Maahanmuuttovirasto käsittelee Suomeen muuttavien työntekijöiden, opiskelijoiden ja perheenjäsenten oleskeluluvat sekä EU-kansalaisten rekisteröinnit. Lisäksi Maahanmuuttovirasto käsittelee turvapaikkahakemukset, vastaa valtion vastaanottokeskuksista Oulussa ja Joutsenossa sekä säilöönottoyksiköistä Helsingissä ja Joutsenossa.

Toimipaikkoja on Helsingissä, Raisiossa, Lappeenrannassa, Vaasassa, Oulussa, Pudasjärvellä, Tampereella, Lahdessa, Kuopiossa ja Rovaniemellä sekä Kuhmossa. Lisäksi Maarianhaminassa on määräajoin avoinna oleva toimipiste.