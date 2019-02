Luonnonvarakeskus aloittaa susien merkintäpyynnit myös itäisessä Suomessa

Luonnonvarakeskus aikoo aloittaa susien merkitseminen gps-pannoilla helmikuun loppupuolella etupäässä Kainuussa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Merkintäpyynti jatkuu enintään huhtikuun puoliväliin asti.



Luonnonvarakeskus on jo aikaisemmin tiedottanut valmistelevansa susien pannoituksia Pohjois-Pohjanmaalla ja Länsi-Suomessa. Susien pan­noi­tuk­ses­sa on kytemässä riita, yksi lupa peruuntui jo Haapavedellä. Taustalla oli vastustus joidenkin maanomistajien keskuudessa.



Merkintäpyynnissä susi nukutetaan helikopterista ja nukutetulle sudelle asennetaan panta ja korvamerkki. Valtaosa pannoista on niin kutsuttua Iridium-mallia, joista paikannustieto välittyy satelliitin kautta palvelimelle aiempaa varmemmin.



Pantasusien seurantatietoa käytetään susikannan koon arvioinnissa, arviointimenetelmiä kehittävässä tutkimuksessa ja ekologisissa tutkimuksissa.



Pantasusien paikannustiedot ovat kaikkien kiinnostuneiden nähtävissä myös Riistahavainnot.fi-palvelussa. Maaliskuusta elokuuhun paikannustietoja ei kuitenkaan esitetä suden lisääntymisajan vuoksi.



Paikannustietojen näyttämisellä pyritään ennaltaehkäisemään erityisesti susien aiheuttamia koiravahinkoja metsästyskauden aikana.