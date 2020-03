LM:n tiedot: Koronatestien kapasiteetti ei riitä Suomessa – Hus ostaa analyyseja Virosta, Tyksin uuden laitteen komponentit jumissa USA:ssa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ostaa analysointia Virosta. Varsinais-Suomessa sairaalaan tilattu testilaite ja komponentit jäivät jumiin ulkomaille.

Hallitus linjasi 16. maaliskuuta, että koronatestauskapasiteettia kasvatetaan Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n tuella. Lännen Media selvitti koronatestauksen tilannetta eri sairaanhoitopiireissä.

THL:n mukaan koronatutkimuksia tehdään tällä hetkellä lääkärin lähetteellä ensisijassa sairaalan tulleista potilaista. Potilailla on oltava sairaalahoitoa vaativa hengitystieinfektio ja heillä epäillään keuhkokuumetta, jonka aiheuttaja ei ole ilmeinen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Husin) alueella asuu noin kolmannes suomalaisista. Huslabin laboratoriossa tehdään tällä hetkellä noin 850 koronatestiä vuorokaudessa.

– Tähän mennessä Suomessa on testattu reilut 10 000 ihmistä. Varmaankin sellaisia testaamattomia henkilöitä, joilla on koronavirustartunta ja heitä ei tulla testaamaan, on koko ajan enemmän, sanoo Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Testikapasiteetti on mitä ilmeisemmin riittämätön, koska toimituksen tietojen mukaan Hus ostaa lisäkapasiteettia Virosta. Synlab Finland Oy:n toimitusjohtaja Aarne Aktan vahvistaa, että yhtiö on sopinut yhteistyöstä Husin kanssa.

– Hus vastaa näytteenotosta ja me teemme analyysin, Aktan sanoo.

Alkuvaiheessa Husin näytteitä tutkitaan hänen mukaansa Virossa useita satoja päivässä. Synlab tutkii myös muun muassa Terveystalon ja Pihlajalinnan asiakkaiden koronanäytteitä. Synlab Oy on osa saksalaista terveysalan konsernia.

Näytteet laboratoriossa tehtäviä koronatutkimuksia varten otetaan nylontikulla potilaan nenänielusta. Koska virukset ovat sisällä soluissa, näytteeseen tarvitaan niin sanottuja epiteelisoluja. Riittävää näytettä ei saa esimerkiksi limasta.

Koronavirustesti on PCR-testi (polymeraasiketjureaktio) eli geenimonistustesti. Se suoritetaan elävien solujen ulkopuolella laboratoriossa PCR-laitteella. Kyseisen testin avulla mikrobit eli bakteerit, virukset, sienet tai alkueläimet löytyvät infektiopotilaiden näytteistä.

Koronaviruksen laboratoriotutkimuksissa tarvitaan komponentteja eli reagensseja. Koska testien tarve nousee parhaillaan eri puolilla maailmaa, on reagenssien saatavuus heikentynyt.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP:n) alueella elää noin 470 000 asukasta. Turun yliopistollisen keskussairaalan Tyksin osastonylilääkärin Kaisu Rantakokko-Jalavan mukaan tällä hetkellä koronatestien kapasiteettia pystytään nostamaan lähinnä lisäämällä laboratorioon vuoroja ja kouluttamalla lisää henkilökuntaa näytteiden käsittelyyn.

Tyksissa koronaviruksen laboratoriotutkimuksia tehdään tällä hetkellä 150-170 kappaletta vuorokaudessa. Nykyisellä systeemillä voidaan päästä 350-400 testin vuorokausitahtiin.

– Meidän pitäisi pystyä lisäämään kapasiteettia siten, että testaus toimisi tässä epidemian vaiheessa mahdollisimman hyvin. Myös henkilökunnan testausta täytyy pystyä lisäämään, Rantakokko-Jalava sanoo. Tyks palvelee Varsinais-Suomen lisäksi Satakuntaa ja Ahvenanmaata.

Asian arkaluontoisuuden vuoksi nimettömänä pysyttelevä terveydenhuoltoviranomainen kertoo Lännen Medialle, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä koronatestikapasiteetin vajetta on pyritty paikkaamaan ostamalla kaupallisen valmistajan analyysilaite.

Osa laitteen tarvikkeista on saapunut Turkuun, mutta laite on jäänyt jumiin Hollantiin. Laitteen käytössä tarvittavat komponentit eli reagenssit seisovat puolestaan Yhdysvalloissa.

– Ei ole mitään varmuutta siitä, että siihen (laitteeseen) sopivia reagensseja saadaan Yhdysvalloista koskaan Suomeen tai ainakaan sellaiseen ajankohtaan, että siitä olisi apua, lähde sanoo. Hänen mukaansa laitteella pystyisi tekemään peräti 400 laboratoriotutkimusta koronanäytteistä vuorokaudessa.

Rantakokko-Jalava ei halua kommentoida toimituksen saamia tietoja laitetilauksesta. Hänen mukaansa kaupallisilla laitteilla saataisiin jatkuvampaa tulosvirtaa.

– Jos meillä olisi hyvä automatiikka ja rajattomasti reagensseja, niin kyllä testejä varmaankin kannattaisi tehdä enemmän, koska se olisi yksi tapa auttaa hillitsemään epidemian leviämistä, Rantakokko-Jalava sanoo.

THL:n johtaja Mika Sal­mi­nen kommentoi viime viikolla STT:lle, että koronavirustestit eivät ole vaarassa loppua Suomesta. Lännen Media ei tavoittanut Salmista kommentoimaan koronatilannetta.