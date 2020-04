Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreimpien tietojen mukaan kuollut Suomessa 27 ihmistä. Tämä on yksi vähemmän kuin eilen kerrottiin.

THL:n mukaan kyse on yhden erityisvastuualueen ilmoituksessa tapahtunut laskentavirhe.

THL:n mukaan kuolemien raportoinnissa on tällä hetkellä viivettä, joten tämän päivän lukuunkin kannattaa suhtautua sillä varauksella.

Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. Kaksi kuolleista on 40–59-vuotiaita, kuusi on 60–79-vuotiaita ja yli 80-vuotiaita on 19.

Suomessa on nyt laboratoriovarmistettuja koronatartuntoja 2 176. Lisäystä eiliseen on 249 tapausta. Tartuntoja on todennäköisesti huomattavasti varmistettuja tapauksia enemmän, sillä testejä on tehty rajoitetusti. Testejä on tehty kaikkiaan 32 800.

Sairaalahoidossa koronapotilaita on Suomessa 228, joista tehohoidossa on 81.