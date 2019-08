Lapsen ei tarvitse opettaa itseään, muistuttaa Opetushallitus – opetusneuvos teroittaa opettajien roolia: "Kaiken pitää olla suunniteltua"

Nämä uudet avoimet ympäristöt, joissa yksi ope opettaa 50-80 lapselle asian parin, kolmen muun open seisoskellessa hiljaa vieressä ja oppilas valitsee työskentelypaikkansa ja -seuransa ei pohjaa mihinkään tutkittuun tietoon lapsen kehityksestä. Se kun ei muutu tai ole vanhanaikaista, vaikka maailma ja työelämä muuttuisi. Vuorovaikutukseen opetustilanteessa uskaltautuu vain ekstrovertit, kun ryhmä on niin suuri, ja introvertti miettii kotona, että on huono, kun ei uskalla samalla lailla. Nopeimmat ja röyhkeimmät vie parhaimmat paikat, kun paikat saa valita itse ja aikaa menee paikan ja seuran löytymiseen. Neuvoa kysytään kavereilta, ei opelta, ja kopioidaan vastauksia toisilta ja seikkaillaan vaikka millä sivustoilla, kun tehdään koneella hommia. Läksyissä neuvominen on lisääntynyt kotona huomattavasti ja numerot laskeneet. Meteli kuulemma häiritsee koulussa, on vaikea keskittyä ja löytää rauhallista paikkaa. Tämmöisiä kokemuksia meillä uudesta oppimisympäristöstä. En väitä, ettei voi olla toisenlaisiakin. Pedagogiikkaa ei ole missään vaiheessa avattu tai perusteltu, eikä vanhempana uskalla nostaa asioita esille, kun leimautuu "hankalaksi" ja kivikautiseksi vanhemmaksi. Vaikka haluaisi vaan lapselleen turvallisen ympäristön ja sitä, mikä on tutkitusti toimivaa. Ei siis paluuta jonnekin vuosikymmenten taakse ja sellaiseen kouluun, vaan tutkimustietoon perustuvaa, sosiaali- ja kehityspsykologian opit huomioivaa ja lastenpsykiatrien, aivotutkijoitten ym. lausuntojen kanssa linjassa olevaa toimintaa. Tuollainen koulu on vahvojen, sosiaalisesti taitavien ja ekstroverttien koulu. Heikot sortuu elon tiellä.