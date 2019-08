Lähes puolet Suomen kaupoista saattaa kadota kymmenessä vuodessa – "Vastuullinen kuluttaja vähentää Kiinasta ostettavaa roinaa"

Kaupan liiton tuore ennuste lupaa lähivuosille kasvua, mutta sitten alkaa alamäki. Liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja pitää ilmastonmuutosta kotimaisen kaupan kilpailuvalttina.

Kaupan liitto ennustaa, että vuoteen 2030 mennessä Suomesta on hävinnyt yli viidennes vähittäiskaupoista, pahimmassa tapauksessa jopa 40 prosenttia. Suurin osa yrityskadosta kohdistuu erikoiskauppaan.

Samaan aikaan uusien yritysten perustaminen on vähentynyt jo useita vuosia etenkin tukku- ja erikoiskaupassa. Erikoiskauppojen olemassaoloa nakertaa erityisesti ulkomaisen verkkokaupan kasvu.

Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja toteaa, että 40 prosenttia on heidän laskemansa kauhuskenaario.

– Niin voi käydä, jos kaikki menee pieleen.

Kurjenoja muistuttaa, että kaupan ala on suuri työllistäjä Suomessa. Jos yritysten määrä vähenee viidesosalla, kaupan alan työpaikoista vähenee seitsemän prosenttia.

Mikäli lähes puolet kaupoista katoaa, työllisyys vähenee 16 prosentilla. Se tarkoittaa jo 25 000 kaupan alan työntekijää.

Suomalaisten henkinen pääoma vaarassa kadota

Syynä kaupan alan murrokseen ovat Kurjenojan mukaan väestön vanheneminen, kaupungistuminen, kansainvälinen kilpailu, digitalisaatio ja hidas pitkän aikavälin talouskasvu.

– Jos tällainen kehitys jatkuu ja syvenee, varsinkin erikoiskaupan puolella meistä tulee yhä enemmän kansainvälisten ketjujen tai verkkokaupan jakelupää.

Kurjenoja pelkää, että ulkomaisten pääkonttoreiden mukana Suomesta häviää suurta arvonlisää tuottavaa työtä. Tällä hän tarkoittaa esimerkiksi suunnittelua, muotoilua ja erilaisia kehitystoimintoja yrityksissä – henkistä pääomaa.

– Kansainvälinen kilpailu on tärkeää, mutta jos kaupan rakenne yksipuolistuu niin, että kotimaisomisteinen kauppa häviää, se ei ole hyvä asia kansantalouden ja työllisyyden kannalta.

Synkistä uhkakuvista huolimatta kaupan lähitulevaisuus ei Kurjenojan mukaan näytä synkältä. Kaupan liitto julkaisi maanantaina ennusteen, jonka mukaan ala jatkaa kasvuaan vaikkakin hiipuen.

– Vähittäiskaupassa ennustetaan tänä vuonna kasvua, mitä se on noususuhdanteessa ollutkin, ja parin vuoden ajan se kasvaa edelleen, Kurjenoja kertoo.

Tilanne muuttuu vasta pitkällä aikavälillä, jos ja kun yritysrakenne yksipuolistuu.

Suomalaiset ovat varpaillaan

Tilannetta ei helpota, että suomalaiset odottavat taloutensa heikkenevän. Odotukset ovat laskeneet jo puolentoista vuoden ajan, samoin pelko työttömäksi jäämisestä.

Syytä luottamuksen katoamiseen Kurjenoja ei osaa sanoa. Kaupan liitto olettaa kuitenkin työllisyyden kasvavan Suomessa.

– Se on varmaan reagointia talousuutisiin ja ehkä kuluttajat katsovat myös lähipiiriään: miten tuttavilla on työttömyysuhkaa, hän arvelee.

Ongelmana on, että maailmantalous on jo jonkin aikaa nojannut yksityiseen kulutukseen. Jos kuluttajat eivät uskalla kuluttaa ja talouskasvu on kulutuksen varassa, kierre on valmis.

Kurjenoja varoittaa erityisesti tilanteesta, jossa työttömyys kääntyisi kasvuun.

– Varsinkin kun kotitaloudet ovat entistä velkaantuneempia, kuluttajien niin sanottu varovaisuussäästäminen voi olla dramaattisempaa kuin aiemmin, ja vaikutus yksityiseen kulutukseen ja vähittäiskauppaan vielä suurempaa.

Ilmastonmuutoksesta kilpailuvaltti

Kulutukseen nojaavaa taloutta nakertaa myös ilmastonmuutos. Ihmisiä kehotetaan mieluummin kierrättämään tavaroita kuin ostamaan uutta.

Kurjenoja näkee ilmastonmuutoksen kotimaisen kaupan kilpailuvalttina, ei uhkana.

– Ensinnäkin suurin osa kotitalouksien kuluttamisesta on jo nyt palveluja. Toki palveluihin sisältyy aina tavaroita, mutta ne ovat kuitenkin palveluja, hän sanoo.

– Jos kuluttajat ovat oikein vastuullisia, he vähentävät Kiinasta tilattavaa roinaa ja katsovat, mitä kotimaisia tai eurooppalaisia vastuullisia kaupan alan yrityksiä on ja miettivät kulutustaan sillä tavalla.