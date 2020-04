Kymmeniä yhteydenottoja Taksiliittoon, tieto koronasta salataan kuljettajilta: ”Tilanne on sellainen, jota olemme pelänneet”

Sairaaloiden koronapotilaita suojaamattomina kyyditsevät taksit saattavat kuljettaa muita asiakkaita esimerkiksi dialyysi- ja syöpähoitoihin. Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen kuvaa tilannetta yhteiskunnan kannalta järkyttäväksi ja ehdottaa erityisiä koronatakseja. STM:n johtajan mukaan koronavirus ei voi todennäköisesti tarttua taksissa takapenkiltä edessä istuvaan kuljettajaan. Hän vetoaa myös annettuihin yskimisohjeistuksiin.

Taksiliitto on saanut kymmeniä yhteydenottoja taksinkuljettajilta, joille ei ole kerrottu etukäteen asiakkaan koronatartunnasta tai epäilystä. Kyse on tapauksista, joissa julkinen terveydenhuolto lähettää taksilla kotiin koronatestattuja tai koronan aiheuttamaa Covid-19 -tautia jo varmennetusti sairastavia henkilöitä. Tieto koronasta on liiton mukaan jätetty kertomatta vedoten potilaiden yksityisyydensuojaan.

Taksiliitto on lähestynyt asiassa 16. maaliskuuta hätäkeskuslaitosta. Yhteyttä on otettu myös Sisäministeriön pelastusosastolle, Sosiaali- ja terveysministeriöön (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen (THL) sekä Kansaneläkelaitos Kelaan. Kyydit ovat Kelan korvaamia taksimatkoja, jotka tilataan alueellisesta tilausnumerosta.

Lännen Media on nähnyt Taksiliiton ja viranomaisten välistä sähköpostikirjeenvaihtoa asiasta. STM:n johtavan virkamiehen saamassa viestissä kerrotaan tapauksesta, jossa Hämeenlinnan ja Kouvolan seudulla taksin asiakas oli yllättäen kertonut sairastavansa koronaa. Hän oli ihmetellyt, miksi kuljettaja ei käytä mitään suojavarusteita.

”Pidämme varsin erikoisena ratkaisuna, että kansalaisia ohjeistetaan koronaepäilystapauksissa olemaan yhteydessä puhelimitse hoitolaitokseen ja sairaanhoidon yksiköihin saa mennä vain ennakolta luvan saatua. Ja kuitenkin sitten kotiutuksissa käytetään tavanomaisia takseja ja tietosuojasyistä ei edes kerrota, että kyseessä on vaarallista tarttuvaa tautia sairastava tai mahdollisesti sairastava henkilö”, kirjeessä todetaan.

Toisessa toimituksen tiedossa olevassa tapauksessa koronatartunta oli selvinnyt kuljettajalle sattumalta sairaalan hississä, jossa potilas oli kertonut asiasta. Kuljettajalla oli lähipiirissään koronaviruksen riskiryhmään kuuluvia henkilöitä, joten hän oli kieltäytynyt kuljettamasta asiakasta.

Taksiliiton toimitusjohtajan Timo Koskisen mukaan koronatiedon salaamista tilausvaiheessa kuljettajilta on perusteltu potilaan tietosuojalla. Hän kuvaa tilannetta järkyttäväksi koko yhteiskunnan kannalta. Taksikyytien tilaaminen on hiljentynyt, mutta koronapotilaita kuljettaneet taksinkuljettajat ajavat muitakin kyytejä. Kuljettajien ja heidän, mahdollisesti riskiryhmiin kuuluvien läheistensä lisäksi myös muut asiakkaat ovat vaarassa altistua tartunnalle. Asiakkaat ovat Koskisen mukaan tällä hetkellä pääasiassa sairaita ja vanhuksia, joiden on välttämätöntä käyttää taksia.

– He ovat esimerkiksi dialyysipotilaita ja sädehoitoon meneviä syöpää sairastavia ihmisiä. Kun he saavat taksista koronaviruksen, niin tässä käy aivan samoin kuin Helsinki-Vantaan lentoasemalla tapahtui, Koskinen sanoo.

Taksinkuljettajat saattavat tietämättään altistaa juuri näitä asiakkaita. Korona tarttuu myös pinnoilta, joten tartunnan voi saada myös muualta autosta.

Koskinen viittaa Helsinki-Vantaalla aiemmin uutisoituun tapaukseen, jossa Helsinki-Vantaan lentoasemalle ulkomailta palaavat jäivät ilman riittäviä ohjeita karanteenista. Osa heistä jatkoi suoraan matkaansa junalla, bussilla tai takseilla altistaen suuren määrän ihmisiä koronatartunnalle.

– Emme ole kiinnostuneita potilaan sairauden yksityiskohdista. Taksinkuljettajille riittäisi tieto siitä, että kyseessä on hengenvaarallinen tartuntatauti, Koskinen sanoo.

Kela-taksi tilataan sairaanhoitopiireittäin palvelukeskusten kautta. Koskisen mukaan taksiliitto on tuloksetta ehdottanut, että jokaisen sairaanhoitopiirin alueelle varusteltaisiin sopiva määrä koronan varalta suojattuja takseja.

– Nyt tilanne on sellainen, jota olemme pelänneet koko ajan. Me kuljetamme asiakasta tietämättä koronatartunnasta, hän sanoo.

Ratkaisu olisi se, että korona-asiakkaiden kyyditykset keskitettäisiin pelkästään koronatakseihin ja kuljettajat koulutettaisiin kyseiseen tehtävään.

– Tämän hetken tiedon mukaan auton varustelu koronaa varten maksaisi noin 1 000 euroa. Jos autoja olisi noin kymmenen sairaanhoitopiireittäin, niin kyseessä olisi 200 000 euron investointi, Koskinen sanoo. Taksikyytimäärät ovat kokonaisuutena hänen mukaansa vähentyneet huomattavasti, joten taksiyrittäjät tarvitsisivat investoinnissa valtiovallan apua.

Hätäkeskuslaitoksesta Taksiliitto on saanut tiedon, että korona ei edellytä ambulanssikuljetusta. Näin ollen viruspotilaat ohjataan takseihin. Koskinen arvioi, että koronataksiasia ei ole edennyt Sosiaali- ja terveysministeriössä, koska kukaan ei ole ehtinyt kunnolla perehtymään asiaan.

”Kelasta sain tiedon, että Kelan ja STM:n väliset keskustelut ovat aiheesta käynnissä ja pyritään löytämään ratkaisumalli myös koronapotilaiden kuljetustarpeisiin. STM eikä THL ole kommentoineet mitenkään.”, Taksiliiton STM:lle maaliskuun lopussa lähettämässä kirjeessä todetaan.

1. huhtikuuta STM lähetti Taksiliiton kirjeeseen vastauksen, jossa pahoitellaan vastauksen viipymistä maaliskuiseen kirjeeseen koronan aiheuttamien lisätöiden vuoksi. STM viittaa viestissään työterveyslaitoksen yleiseen ohjeeseen henkilöliikenteelle.

”Seuraamme tilannetta koko ajan ja pyrimme löytämään ratkaisuja ja toimintamalleja yhteistyönä eri toimijoiden kesken. Tilanne on poikkeuksellinen ja kaikkeen ei kukaan ole voinut etukäteen varautua. Toivottavasti Työterveyslaitoksen antama ohjeistus turvallisesta henkilöliikenteestä auttaa eteenpäin”, STM:n korkea virkamies kirjoittaa viestissä.

Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Liisa Siika-aho sanoo Lännen Medialla, että potilaan suojaaminen taksissa on tehokkainta.

– Silloin hän ei aktiivisesti levitä tautia. Työterveyslaitoksen sivuilla on taksinkuljettajille ohje, mitä koronatilanteessa kannattaisi tehdä. Yksityisyydensuojaan (koronatapauksissa) en osaa oikein ottaa kantaa.

Vaikka koronaviruskuljetukset keskitettäisiin tiettyihin takseihin, niin silti täytyisi Siika-Ahon mukaan miettiä, voidaanko asiakkaan koronatartunnasta kertoa kuljettajalle.

– Meidän käsityksemme mukaan normaalissa henkilöautotaksissa, jossa kuski istuu edessä ja koronapotilas takapenkillä, niin silloin se tauti ei sinne (etupenkille) asti leviäisi. Kunhan hyvästä hygieniasta huolehditaan, niin kuljettajan pitäisi olla aivan turvassa, hän sanoo.

Mihin oletus perustuu, että korona ei leviäisi?

– Itse en ole lääkäri. Uskon vain sitä, mitä minulle kerrotaan. Kannattaa katsoa työterveyslaitoksen ohjeet. Olen siinä uskossa, että (tartunta) vaatii läheisempää kontaktia.

Eli jos ihminen istuu auton takapenkillä, niin hän ei voi tartuttaa ketään?

– Koska se vaatii läheistä kontaktia ja kuljettaja on etupenkillä ja kuljetettava takapenkillä, niin sen on katsottu olevan riittävä etäisyys. Pinnat on autosta syytä pestä ennen seuraavaa matkustajaa.

Eikö korona tartu, jos asiakas yskii takapenkillä?

– Olemme antaneet yskimishygieniaan ohjeita, kuinka henkilön tulisi yskiä. Ei (pidä) yskiä toisia ihmisiä päin, Siika-Aho sanoo.