Kuopion iskussa kuollut oli vuonna 1996 syntynyt Ukrainan kansalainen – muutti kaksi vuotta sitten Kuopioon opiskelemaan

Suomiko mukamas turvallinen maa?

Ei todellakaan ole, sillä täällä on ihmisten hyvinvointi hoidettu niin huonosti, että kansan keskuudessa kuljeskelee ihmisiä, jotka tekevät yks kaks yllättäen henkirikoksia.

Ukraina on maa, jota me emme pidä turvallisena, mutta siellä ihminen huolehtii sentään toisesta ihmisestä ja pyrkii huolehtimaan toinen toisestaan.

Meillä olisi paljon opittavaa ukrainalaisilta.

Olen hyvin surullinen ja pahoillani siitä, että Ukrainan kansalainen on menehtynyt maassamme henkirikoksen uhrina.