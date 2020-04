Kunnille tulee vähintään miljardin euron tukipaketti ja lisäksi kuntien verotulomenetykset korvataan väliaikaisesti

Marinin hallitus on korottamassa polttoaineiden veroja ja tämä kohdistuu voimakkaimmin maakunnissa ja maaseudulla asuviin ihmisiin. Vihreiden kansanedustaja Pitko kertoi viime viikolla Kalevassa, että nämä kompensoitaisiin palkansaajille palkkaveroa keventämällä. Miten tämä pystytään kompensoimaan eri palkansaajille tasapuolisesti jos heidän tarpeensa liikkua autolla on erilaiset?

Tässä vihreiden mallissa maanviljelijöille, eläkeläisille jne ei tätä polttoaineiden verojen korotusta kompensoitaisi mitenkään eli heille tulee lisää maksettavaa. Miten maaseudulla asuville eläkeläisille käy jos näitä veroja korotetaan ja he ovat tähän saakka niukasti tulleet toimeen?