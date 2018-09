KRP:n tutkinta: Helikopteri, lentokone ja veneet saaristossa, törkeästä rahanpesusta epäilynä "pääosin ulkomaalaisia henkilöitä"

Kun katselee veneilytyyliä saaristomerellä ja sen muutosta niin eipä voi muuta paljoa odottaakaan. Vain ajan kysymys että sieltä päin tällaisia juttuja löytyy. Lappi on toinen samanlainen villilänsi johtuen ihan samoista syistä kuin saaristossa; poliisin yleinen läsnäolo on tipotiessään ja ihmisillä on harhaluulo että "hiljaisissa" paikoissa voipi tehdä mitä huvittaa.