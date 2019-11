KRP tutkii jatkaako äärioikeistolainen Pohjoismainen vastarintaliike toimintaansa laittomasti – Helsingissä jaettiin aatteellista materiaalia viime lauantaina

Korkein oikeus määräsi äärioikeistolaisena tunnetun Pohjoismaisen vastarintaliikkeen väliaikaiseen toimintakieltoon viime maaliskuussa. Nyt Keskusrikospoliisi (KRP) tutkii, onko liike jatkanut toimintaansaKohti vapautta! -liikkeen nimissä sekä vastarinta.com-verkkosivustolla.

Esitutkintaa tapauksessa on tehty viime huhtikuusta asti. Kokonaisuuteen on lisätty marraskuussa Helsingin keskustassa järjestettyyn tilaisuuteen liittyvä rikosepäily.



Maanantaina 11. marraskuuta Helsingin poliisilaitos tiedotti kirjanneensa rikosilmoituksen tilaisuudesta, joka pidettiin lauantaina 9. marraskuuta Helsingissä Narinkkatorilla sekä Keskuskadulla Stockmannin edustalla. Tilaisuuteen osallistuneet esittelivät ja jakoivat ohikulkijoille Kohti vapautta! -liikkeen materiaalia.

Poliisi epäilee, että viime viikonloppuna pidetty tilaisuus oli Pohjoismaisen vastarintaliikkeen toiminnan jatkamista väliaikaisen kieltopäätöksen vastaisesti.

– Epäilty rikosnimike tässä on laittoman yhdistystoiminnan harjoittaminen, kertoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Erkki Rossi Keskusrikospoliisista.

Keskusrikospoliisissa aloitettiin viime huhtikuussa Pohjoismaiseen vastarintaliikkeeseen liittyvä esitutkinta, kun Poliisihallitus teki tutkintapyynnön epäillystä laittoman yhdistystoiminnan harjoittamisesta vastarinta.com -internetsivuilla.

– Poliisihallituksen tietoon oli tällöin tullut epäily, että kansallissosialistiseksi julistautunut Pohjoismainen vastarintaliike jatkaa korkeimman oikeuden väliaikaisesta toimintakiellosta huolimatta toimintaansa internetsivuillaan, Rossi sanoo.

Korkein oikeuden väliaikainen toimintakielto on siihen saakka, kunnes korkein oikeus on antanut päätöksen yhdistyksen lakkauttamista koskevassa asiassa. Yhdistyslain mukaan väliaikaiseen toimintakieltoon määrätyn yhdistyksen on heti lopetettava toimintansa.