Koulut avautuvat 14. toukokuuta – Etäopetukseen ei saa enää jäädä sen jälkeen

:oDDD On tämä surkuhupaisaa. Opetusministeri ei liene käynyt kouluissa aivan viimevuosina, mikä ei tosin yllätä. Ei muillakaan ministereillä ole homma hanskassa. Eivät edes tiedä mitä vastuualueita heille kuuluu. On kyllä mielenkiintoista nähdä miten homma pelittää, kuten ministeri tiedotustilaisuudessa kertoi. " Väljästi ja porrastetusti". Tosi helppo toteuttaa isoissa kouluissa, kun ei ole mitään käyttämättömiä tiloja. Normaalistikin ollaan kuin sillit suolassa. Porrastetusti tarkoittaa ilmeisesti että koulua on klo 0700-2200. 30 oppilasta laitetaan pieneen luokkaan ja rehtori kuuluttaa ämyristä "parveilu ja kokoontuminen kielletty" :oDD Lopuksi Anderson ja Marin vielä toteaa, että muut rajoitukset ovat tietenkin voimassa, eli kun koulu loppuu niin ei kaveerata. Luokassa voitte olla vierekkäin, mutta kotimatkalla vähintään 2 metrin välit. Asiantuntija tiedotustilaisuudessa lausuu, "kaikkea ei tiedetä, kokoajan opitaan". Kumma kun muualta maailmasta kuuluu, että lapset ovat hyviä viruksen levittäjiä. Lapsia on helppo käyttää koekaniineina. Opitaan sitten lisää. Uskomatonta että hallitus voi puhua samassa lauseessa, että on yö ja päivä. Koulussa voi olla, pakon sanelema juttu, lähellä toisia, vapaalla ja lomalla sitten ei. Ei kerrassaan sitten mitään logiikkaa!