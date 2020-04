Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuollut Suomessa 82 ihmistä – menehtyneitä seitsemän lisää

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa perjantaihin mennessä yhteensä 82 ihmistä.

Määrä nousi torstaista seitsemällä.

Toistaiseksi 54 kuolleesta on saatavilla tarkempia tietoja. Heistä 72 prosenttia on miehiä ja 28 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta. Alle 60-vuotiaita kuolleita on kolme, 60-69-vuotiaita on kolme, 70-79-vuotiaita on 18, 80-89-vuotiaita on 22, yli 90-vuotiaita on kahdeksan.

Kuolleista suurin osa (54) on Helsingin yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella. Toiseksi eniten kuolleita (20) on Kuopion yliopistollisen sairaalan alueella.

Turun yliopistollisen sairaalan erva-alueella kuolleita on neljä.

Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella kuolleita on kaksi, samoin Tampereen yliopistollisen sairaalan alueella.

THL:n mukaan Suomessa on tällä hetkellä sairaalahoidossa 208 koronaviruspotilasta. Heistä 135 on osasto- ja 73 tehohoidossa.

Yhteensä maassa on todettu 3489 koronavirustapausta. Tapauksista 2 224 on todettu Uudellamaalla ja näistä yli puolet Helsingissä.

THL:n alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 1700. Arvio perustuu raportoituihin tapauksiin, joiden toteamisesta on vähintään kaksi viikkoa eikä tiedossa ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa.

Katso lisätietoja koronatapauksista Suomessa THL:n kartasta alta. Kartan latautuminen voi kestää hetken.