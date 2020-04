Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuoli vuorokauden aikana yksi ihminen – Suomessa yhteensä 20 menehtynyttä, nuorin 56-vuotias

Koronaviruksen aiheuttamaan covid19-tautiin on kuollut viimeisen vuorokauden aikana Suomessa yksi ihminen. Yhteensä tautiin on menehtynyt maassa 20 ihmistä.

Kuolleiden ikä on tiedossa 16 menehtyneen osalta. Mediaani-ikä on 84 vuotta. Nuorin kuolleista on 56- ja vanhin 101-vuotias.

Kuolleista 13 on Helsingin yliopistollisen sairaalan ja viisi Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelta. Oulun yliopistollisen sairaalan ja Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueilla on kummassakin kuollut virukseen yksi ihminen.

Sairaalahoidossa taudin vuoksi on Suomessa yhteensä 180 henkilöä. Heistä 72 on teho- ja 108 osastohoidossa. OYSin erityisvastuualueella hoidettavana on 13 potilasta, joista kahdeksan on teho- ja viisi osastohoidossa. OYSissa hoidettavana on kuusi potilasta, joista kolme on teho- ja kolme osastohoidossa.

Tartuntojen määrää voi seurata sairaanhoitopiireittäin THL:n koronakartasta. Pohjois-Pohjanmaalla todettiin viime vuorokauden aikana kolme uutta tartuntaa. Yhteensä maakunnassa on 66 koronatapausta. Oulussa on yhteensä 55 tapausta.

Kaiken kaikkiaan todettuja tartuntoja on Suomessa 1615. Uusia tartuntoja löydettiin lisää viime vuorokauden aikana 97 kappaletta.

Tartuntojen määrä on todellisuudessa todennäköisesti huomattavasti suurempi, sillä läheskään kaikkia lieväoireisia tai oireettomia henkilöitä ei testata.

Tautitapauksia on eniten 50–59-vuotiaiden ikäryhmässä (344). Sairastuneista noin 51 prosenttia on miehiä ja 49 prosenttia naisia.

Suomessa on testattu yhteensä 26 500 näytettä.