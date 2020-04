Koronatartuntojen määrä kääntyi uudelleen nousuun - tartuntoja tulee lisää nyt eri puolilla maata

Päiväkohtaisilla luvuilla on turha spekuloida. Sisäistetään nyt vain se, ettei rokotetta ole tulossa yleiseen käyttöön tänä vuonna. Ennen rokotetta virus kiertää maita ja maapalloa, ja voi nousta taas epidemiaksi missä tahansa. Toisin sanoen, virusta on aina vain vältettävä eikä esimerkiksi mitään ylioppilasjuhlia tai muita riskialttiita kokoontumisia voida järjestää. Niiden aika on joskus 2021.