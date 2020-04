Nyt kyllä Länsi-Pohjan ja Uudenmaan lisäksi on toteutettava pienempiä alueellisia sulkuja. Kempele on selvä kohde joka tulee sulkea että ihmiset säilyy terveinä. Suomella on resursseja ja valmis toimintamalli saastuneiden kontrolliin, nyt tarvitaan päätöksiä. Kansa haluaa valitsemiltaan päättäjiltä selkeää suojelua näkymätöntä uhkaa vastaan.