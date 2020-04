No nyt ei ole 28 eu, maalla työvoimasta puutetta. On jähhejä vaikka minkä tasoista ja kokoista, nyt on varaa valita. Eikä ole palkanmaksuhuolia, pakkotyömaakeskus on valmis 28 eu, maata.!) valtio pumppaa yrityksiin rahaa, ettei tule konkursseja, eikä tarvi maksaa veroja, maksakaa ne sitten myöhemmin, MYÖHEMMIN..?) Hyvin menee, mutta menköön.