Korona nosti etätyön arvoonsa – kaikilla aloilla etätyö ei kuitenkaan ole mahdollista

Kyllä arvostan ja nostan hattua korkealle ,ketkä tekee tätä raskasta ja tärkeää työtä! En ymmärrä niitä nillittäjiä jotka aina valittaa ja kehuu kuinka ulkomainen on ruoka halvempaa. Mutta kun tulee se hetki että sitä ulkomaista ruokaa ei saakkaan,niin miten sitten suu pannaan????

Kyllä kotimainen ruuan tuotanto pitää huolehtia että se on vahvalla pohjalla,kun ilmastonmuutos tekee siitäkin epävarmaa,millaisia satoja saadaan ja että saadaanko ollenkaan! Varmuusvarastot täytyy huolehtia,että ne on ajan tasalla! Tuntuu että sekin asia on ihan retuperällä ja on syöty kädestä suuhun,voi olla että tulee ne seitsemän laihaa vuotta,joten hyvän sadon aikaan PITÄÄ LAITTAA VARMUUSVARASTOT TÄYTEEN,EIKÄ POLTTAA YLIJÄÄMÄ VILJAA,niin kuin on tehty,ne loppuu jossain vaiheessa ne ruuan kanssa sotkemiset ja mässäilyt!!! Toivon parasta sen suhteen.