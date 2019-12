Kokoomuksen Risikko: "Näyttää siltä, että olette päätyneet siihen, että myös palaamaan halukkaita aikuisia tuodaan Suomeen"

Kokoomuksen Paula Risikon mukaan hallituksen maanantaina tekemät linjaukset ovat epäselviä myös hallituspuolueiden jäsenille.

Kokoomuksen entisen sisäministerin, kansanedustaja Paula Risikon mielestä ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toiminta on al-Holin leirillä olevien suomalaisten suhteen ollut salailevaa, ristiriitaista ja sekavaa.

– Ulkoministeri on myös toiminut ilman valtioneuvoston varsinaista päätöstä.

– Hallitus on salailullaan ja haluttomuudellaan linjata asiaa horjuttanut suomalaisten turvallisuuden tunnetta sekä tuhlannut arvokasta aikaa löytää keinot suomalaisten lasten pelastamiseksi. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi ulkoministeri ei nauti eduskunnan luottamusta, Risikko sanoi välikysymyskeskustelussa.

Kaiken huippu Risikon mukaan on, että näin vakavassa ja herkässä aiheessa vastuu on yritetty sälyttää yksittäiselle virkamiehelle.

– Eilen hallitus sitten viimeinkin linjasi asiasta. Nämä linjaukset ovat kuitenkin edelleen epäselviä, myös näköjään hallituspuolueiden jäsenille. Hallituspuolueiden kansanedustajat ovat täysin eri mieltä siitä mitä eilen on linjattu.

Risikko sanoi, että keskustan edustajien mukaan aikuisia ei Suomeen tuoda. Vihreiden ja vasemmistoliiton kansanedustajien mukaan aikuisia kuitenkin tuodaan.

– Kyllä nyt näyttää siltä, että olette päätyneet siihen, että myös palaamaan halukkaita aikuisia tuodaan Suomeen valtion toimesta, Risikko sanoi.

Kokoomuksen kanta on selkeä: Suomella on velvollisuus tehdä kaikkensa suomalaisten lasten auttamiseksi. Aikuisia ei sen sijaan tule auttaa palaamaan.

– He ovat omalla päätöksellään päättäneet lähteä tukemaan järjestöä, joka on syyllistynyt syyttömien ja viattomien siviilien murhiin ja muihin julmiin tekoihin.

– Suojelupoliisin mukaan Irakin ja Syyrian konfliktialueelta palaavat henkilöt lisäisivät Suomeen kohdistuvaa terrorismin uhkaa, koska he todennäköisesti jatkaisivat terroristista toimintaa, Risikko sanoi.

– Oikeuskansleri Pöystikin on todennut, että viranomaisten velvollisuuksiin kuuluu menetellä toiminnassaan niin, että Suomessa asuvien ja oleskelevien turvallisuus ei vaarannu.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah kyseli kumpaa kuunnellaan enemmän turvallisuus- vai lastensuojeluasiantuntijoita, jos niiden arviot menevät ristiin.

Hallituksen kyvyttömyys tehdä poliittisia päätöksiä on Risikon mukaan johtanut kansalaisten poliittista päätöksentekoa kohtaan tunteman luottamuksen edelleen murenemiseen ja mahdollisesti al-Holin leirillä olevien lasten pitkittyneeseen kärsimykseen.

– Kokoomuksen mielestä Suomen on jatkettava neuvotteluja kurdiviranomaisten kanssa, jotta lapset voidaan tuoda turvallisesti Suomeen. Viranomaisten on myös edelleen monin tavoin varauduttava siihen, että leiriltä saavutaan omatoimisesti Suomeen, paluuseen on lain suoma oikeus.

Essayah: ”Kumpaa kuunnellaan, turvallisuus- vai lastensuojelun asiantuntijoita?"”

Kristillisdemokraattien puheenjohtajan, kansanedustaja Sari Essayah´n mukaan hallituksen ja ulkoministeri Haaviston toiminta murentaa vakavalla tavalla kansalaisten kokemaa luottamusta vastata Suomen turvallisuudesta.

Essayah muistutti, että suojelupoliisi on varoittanut, että Isis-kalifaattiin lähteneet naiset muodostaisivat uhan Suomeen palattuaan verkostoillaan ja jatkamalla terroristista toimintaansa.

– Eilen hallitus sopi toimintalinjasta, jossa viranomaisten tapauskohtaisella harkinnalla myös Isis-naisten hakeminen Suomeen mahdollistetaan. Kumpaa kuunnellaan enemmän turvallisuus- vai lastensuojeluasiantuntijoita, jos niiden arviot menevät ristiin? Miksi ei tehdä selkeää päätöstä, että aikuisia jihadisteja ei auteta Suomeen, kummasteli Essayah välikysymyskeskustelussa.

Hänen mukaansa ulkoministeri Haaviston selvitykset niin hallituksen aikeista Isis-perheiden kotiuttamiseksi kuin ulkoministeriön johtamiseen ja henkilöstöasioihin liittyviin epäkohtiin ovat osoittautuneet olevan vakavassa ristiriidassa uutisoitujen tietojen kanssa.