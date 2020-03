Kiinassa ei yhtään uutta koronatartuntaa, Suomessa rajat sulkeutuivat viime yönä – Saharan eteläpuolella ensimmäinen kuolema, terveydenhuollon kestokyky huolettaa

Kun korona pääsee leviämään Afrikan väkirikkaissa maissa, joissa terveydenhuoltojärjestelmää ei käytännössä ole, niin Kiina vaikuttaa suorastaan sankarilta tässä tarinassa. Monissa kehitysmaissa ei ole mitään mahdollisuutta tilastoida, rajoittaa tai hoitaa epidemiaa, eikä yhteiskunnilla ole alkeellistakaan infraa, mitä tulee jätteiden ja eritteiden käsittelyyn sekä puhtaan veden turvaamiseen. Epidemia on vasta alussa. Seuraava ratkaistava ongelma on se, miten autamme näitä sairastuneita ihmismassoja, ja niitä miljoonia ja miljoonia ihmisiä, jotka kokevat, että Eurooppaan on päästävä hinnalla millä hyvänsä oman maan olojen heikentyessä entisestään. Jos Eurooppaan on nyt jo yritetty päästä väkivalloin, niin ensi vuonna tähän aikaan tilanne on jo eri mittakaavassa.