Keskustelu filippiiniläishoitajista kiehahti – Ulkoministeri Soini syyttää hoitoalan liittojohtajia herjaamisesta

Mikä on kunnollinen palka. Mitä tehdään niille ihmisille joilla on tonnin vähempi kuin hoitajilla. Minusta näyttäisi siltä, että asenteet ja motivaatiot ovat tyysti hukassa hoitajilla. Jälki näkyy myös hoitotyössä. Kenen työ sitten on keveää ja ilman vastuuta ja kuka oikeasti vastaa. Paljonko se ihmishenki noin keskimäärin maksaa kun hoitovirheestä tuomitaan. Hinta lienee jossain 300€ sakossa. Kukaan ei koskaan ole tunnustanut hoitovirhettä, aina kiistetään. Motivaatiot tuonkaltaiset ja silti kukaan ei ole koskaan tehnyt mitään hoitovirhettä. Onneksi seassa on joitain oikeitakin hoitajia, onneksi.