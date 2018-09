Kanerva toivoo, että hallitus kiirehtii maakauppoja rajoittavaa esitystä – ei tarkkaan tiedä, mihin KRP:n tutkinta kohdistuu

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) ei usko, että yrityksen omistajat tulisivat EU:n ulkopuolisesta valtiosta. Kansanedustaja Suna Kymäläinen kertoo puolestaan arvanneensa heti, mistä yrityksestä poliisioperaatiossa on kyse.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) toivoo, että hallitus kiirehtii maakauppoja rajoittavaa esitystä.

– Olisin odottanut nopeampaa toimintaa lainsäädännön suhteen. Olemme varmasti 10–20 vuotta myöhässä, Kanerva toteaa Lännen Medialle.

Kanerva sanoo, ettei hän tiedä, mihin KRP:n lauantainen tutkinta tarkkaan ottaen kohdistuu.

– Strategisten kohteiden läheltä ei kuitenkaan pitäisi myydä maata ulkomaalaisille.

Kanerva ei ole tietoinen, että puolustusvoimat olisi myynyt miinanraivaaja- ja yhteysaluksen tutkinnan kohteeksi joutuneelle yritykselle.

Hän lisää, ettei hänen tiedossaan ole, että yrityksen omistajat tulisivat EU:n ulkopuolisesta valtiosta.

– Jos on myyty, niin silloin on toimittu Suomen kansallisen edun kannalta kyseenalaisella tavalla. Vaikea uskoa, että niin olisi tehty.

Kanerva toteaa, että tapaus on herättänyt hämmennystä Turussa.

– Saaristomerellä on tehty kaikenlaisia havaintoja vuosien aikana ja huhuja liikkuu paljon. Kaikki täällä ovat tietoisia huhuista.

Ulkomaalaisten maakauppoja rajoittava esitys on valmistumassa myöhemmin syksyllä.

Kymäläinen oli huolissaan yrityksestä jo vuonna 2014

Ruokolahtelainen kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) ei yllättynyt, kun hän kuuli KRP:n aloittamasta operaatiosta Paraisten edustalla olevassa saaressa.

Hän epäili heti, että kyse on Airiston Helmi -nimisestä yrityksestä.

– Poliisi ei ole vahvistanut, että kyse on Airiston Helmestä, mutta ainakin tutkinta kohdistuu yrityksen kiinteistöihin.

Kymäläinen oli huolissaan yrityksestä jo vuonna 2014. Hän sai silloin käsiinsä muun muassa yrityksen tilinpäätöstietoja.

– Yritys on ollut konkurssikypsä jo vuosia, mutta silti se on ostanut saaria syväväylän ääreltä, Kymäläinen ihmettelee.

Hän lisää, että kyseessä on Suomen huoltovarmuusreitti, joten alue on merkittävä maan turvallisuuden kannalta.

Kymäläinen toteaa, että sekin on erikoista, että yritys on voinut ostaa puolustusvoimilta kaksi alusta, miinanraivaaja- ja yhteysaluksen.

– Ne olivat vielä vuonna 2014 puolustusvoimien väreissä. Niitä voi vielä käyttää tiedusteluun.

Betonilaitureita ja ruoppausta

Airiston Helmi on merkitty yritysrekisteriin matkailualan yritykseksi. Kymäläisen mukaan se omistaa syväväylän varrelta kymmenkunta saarta tai kohdetta.

– Aika mielenkiintoista, että saariin on rakennettu betonilaitureita ja laitureiden ympäristöä on ruopattu. Saarilla on myös muun muassa helikopterikenttä.

Kymäläinen on saanut tietoja yrityksen toiminnasta saarijärveläiseltä Oiva Miettiseltä. Miettinen teki Kymäläisen kanssa kansalaisaloitteen EUn ja EFTA-maiden ulkopuolisten maa- ja kiinteistökauppojen rajoittamiseksi.

– Kansalaisaktiivit ovat jo vuosia olleet huolissaan lainasäädännöstä. Lainsäädäntö on nyt jo myöhässä, Kymäläinen harmittelee.

Hän toteaa, ettei viranomaisilla ole riittävästi tietoja kiinteistökaupoista.

Maakauppoja strategisissa paikoissa

Oiva Miettinen kertoo, että hän on ollut mukana tutkimassa maakauppoja jo kymmenen vuoden ajan.

– Airiston Helmen omistuksessa on jo 11 saarta. Väylä on "tukittu" aika tarkkaan.

Paraisten edustalla tehdyt maakaupat eivät ole hänen mukaansa ainoita. Hän sanoo, että maakauppoja on tehty Suomenlahden rannalla useassa strategisessa paikassa.

– Suuria kiinteistöjä on ostettu puolustusvoimien, sähköasemien ja lentokenttien läheisyydestä.

Miettinen toteaa, että viranomaiset ovat tähän asti olleet sitä mieltä, ettei maakaupoissa ole ongelmaa.

– Meidän vajaan kymmenen hengen porukka on valveilla, viranomaiset eivät, Miettinen naurahtaa.

Hän lisää, että paras asiantuntija asiassa on puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.).

Niinistö ei kommentoinut asiaa Lännen Medialle.