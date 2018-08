Julkisoikeuden professori Soinin selvityksestä: Ulkoministerin sananvapaus on virkamatkalla rajoitettua

Soinista on tullut riesa hallitukselle, mutta todellisiin toimenmpiteisiin ei ryhdytä. koska hallitus on loikkarisinisten panttivankina. Äänestäjillä on kuitenkin mahdollisuus palautteeseen jättämällä siniset ja jos Soini on vaaleissa mukana, molemmat ilman ääniä.