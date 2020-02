Italiassa matkailleella suomalaisnaisella koronavirus pääkaupunkiseudulla - pääministeri Marin: "Tautitapauksia tulee olemaan, ei kuitenkaan erityisen laajasti"

Helsinki suljetaan nyt kehäkolmosen sisältä ja armeija valvomaan sulkua. Se on aivan sopivaa lääkettä hallituksellekin, kun päästelee puppua suustaan "...ei kuitenkaan erityisen laajasti" Miten joku voi väittää tuollaista, vaikka tauti on vasta rantautunut Suomeen. Mikä ihmeen onnela Suomi on, jossa taudit eivät leviä?