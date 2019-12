Ilta-Sanomat: Ulkoministeri Haavisto yritti painostaa virkamiestä junailemaan "Isis-lapset" Suomeen – Haavisto kiistää painostuksen

Jos Haavisto on kehottanut virkamiestä rikkomaan konsulilakia, kyse voisi olla yllytyksestä virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Tämä on vakavampaa kuin Rinteen tai Paateron toiminta, jossa on kyse ehkä vain poliittisesta ohjauksesta. Siitä seuraa poliittinen vastuu.