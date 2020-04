Huoltovarmuuskeskus: Suomeen määrä saapua tiistaina kolme rahtikoneellista suojavarusteita – mukana suu-nenämaskeja sekä hengityssuojaimia

Eikö sairaanhoitopiirit hanki omia suojavarusteitaan, näinhän se normaalisti toimii?

Huoltovarmuuskeskus on yllättäviä tarpeita varten.

Miljooniahan niitä menee, kannattaa vakavasti aloittaa oma valtakunnallinen tekeminen, kuten hallitus suunnittelee, varmasti automatisoitua toimintaa on helppo järjestää, kustannukset on minimaallisia.

Toivottavasti tämä säikäyttää ja työpaikat alkaa palaamaan takaisun Suomeen!!