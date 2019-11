HS: Perussuomalaisten kannatus noussut 22,4 prosenttiin, kokoomus toiseksi suosituin puolue

Perussuomalaisten kannatus jatkaa kasvuaan, kertoo Helsingin Sanomat. Asia käy ilmi lehden tuoreesta gallupista.

HS-gallupin mukaan perussuomalaisia äänestäisi 22,4 prosenttia suomalaisista, mikäli eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Lokakuisesta kannatusmittauksesta puolue on kasvattanut suosiotaan 1,9 prosenttiyksikköä.

Kokoomusta äänestäisi 17,3 prosenttia suomalaisista, mikä tekee siitä toiseksi suosituimman puolueen. Kannatus kasvoi 0,3 prosenttiyksikköä edelliseen mittaukseen verrattuna.

SDP:n kannatus on niin ikään laskussa. Puoluetta 15,2 prosenttia suomalaisista, mikä on 1,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin lokakuussa. Vihreitä äänestäisi 13,1 prosenttia. Puolueen kannatus on laskenut 0,8 prosenttiyksikköä.

Keskustan kannatus on 11,7 prosenttia, mikä on 0,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin lokakuussa. Myös vasemmistoliiton kannatus laski ja puoluetta äänestäisi nyt 7,9 prosenttia suomalaisista. RKP:ta äänestäisi 4,3 prosenttia, kristillisdemokraatteja 3,5 prosenttia ja muita 2,7 prosenttia vastaajista. Liike Nyt sai 1,6 prosentin kannatuksen.

Hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on kyselyn perusteella 52,2 prosenttia.

Gallupissa kysyttiin, minkä puolueen edustajaa vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Tutkimusta varten haasteltiin puhelimitse kaikkiaan 2 314 henkilöä. Virhemarginaali on 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.