HS-gallup: Pääministeri Sanna Marinin vakuuttava esiintyminen keskellä koronakriisiä nostaa vauhdilla sosiaalidemokraattien kannatusta

Hallitus on osoittanut, että kyllä kannatti palkata lukuisa avustajakaarti ja vieläpä osata hyödyntää luetun oppimista tai päinvastoin. Joka tapauksessa meikä mieluummin katsoo ja kuuntelee nättiä akkavaltaa kuin örähteleviä ukonköriläitä elikä tässäkin on osattu kiertää nykyjan politiikan kirous; politiikka on rumaa ja todella rumaa jos tekijätkin näyttävät siltä. Mediaseksikkyys puree. Voi myös todeta, että korona taisi olla monella tapaa jopa hyödynnettävissä oleva vitsaus. Ja hys hiljaa vielä, Sanna on tuleva pressa.