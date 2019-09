Hidasautolla tien päälle? STT luopuu kevytauto-nimityksestä ja alkaa kutsua nopeusrajoitettuja autoja "hidasautoiksi"

Suomen Tietotoimisto STT ryhtyy tästä päivästä alkaen käyttämään uutisissaan nopeusrajoitetuista henkilöautoista nimitystä "hidasauto" entisen "kevytauton" sijaan.

Kyse on tavallisista henkilöautoista, joiden enimmäisnopeus on rajoitettu 60 kilometriin tunnissa.

STT:n toimitus perustelee nimityksen muutosta sillä, että sana "hidas" kuvaa auton ominaisuuksia ja käyttötapaa eli kattonopeutta 60 km/h paremmin kuin "kevyt".

Kevyt- tai hidasautot on suunnattu 15–17-vuotiaille nuorille, joilla ei ole vielä henkilöauton ajokorttia. Niiden on ajateltu korvaavan rakenteeltaan heppoiset mopoautot, joiden enimmäisnopeus on 45 kilometriä tunnissa.

Hidasautolla ajelu voi tuntua nuoresta hiukan masentavalta, mutta toisaalta näiden autojen rattiin ei näytä pääsevän ainakaan vähään aikaan kukaan.

Edellisen hallituksen liikenneministerin Anne Bernerin (kesk.) ajama kevytautolaki törmäsi vastikään EU-komission seinään, kun komissio huomautti Suomea muun muassa siitä, kevytautojen salliminen heikentäisi merkittävästi liikenneturvallisuutta.

Nykyinen liikenneministeri Sanna Marin (sd.) totesi, että koko Juha Sipilän (kesk.) hallituksen alulle laittama lainsäädäntö saatetaan joutua kumoamaan ja asiassa otetaan nyt vuoden aikalisä ongelmien korjaamiseksi. Marin sai jopa tappouhkauksen asian vuoksi, vaikkei hänellä ole osaa tai arpaa lainsäädännön ongelmien kanssa.

Kevytautolakien oli tarkoitus tulla voimaan jo tämän vuoden marraskuun alusta.

Kevytautot olisi luokiteltu samaan ajoneuvoluokkaan kuin traktorit. EU:n mukaan kevytautot eivät kuitenkaan täytä traktorikortin vaatimuksia.

Huomautuksessa katsottiin, että kevytautoa ajava nuori kuljettaja, jolla on mopoauton ajokortti, on yhdistelmä, josta saattaa seurata vakavia turvallisuusongelmia haavoittuvassa asemassa oleville tienkäyttäjille. Näitä ovat esimerkiksi pienet lapset, jalankulkijat, pyöräilijät ja eläimet.

Myös se, että kevytautojen nopeuden rajoittaminen toteutetaan elektronisella laitteella, on huomautuksen mukaan epävarma ratkaisu sekä liikenneturvallisuuden että ajoneuvon pakokaasupäästöjen osalta.