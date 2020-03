Hallitus kertoi koronatoimista ja koulutuslinjauksista – katso tallenne tilaisuudesta

No, sepä oli semmoinen tilaisuus. Eihän tuolla mitään selvinnyt mutta nyt hallitus on pakotettu tiedottamaan ja tulemaan esiin tässä asiassa. Täytyy muistaa että hallitus piti tammi-helmikuussa 2 tiedotustilaisuutta joissa ei kerrottu yhtään mitään muuta kuin vähäteltiin asiaa ja naurettiin huolestuneille. Maaliskuun alussa oli jo pakko tulla esiin vaikka kuinka yritettiin mennä piiloon. Eli nämä tiedottamisetkin hoidettiin liian myöhään ja pakon alla. Kuka oikeasti on sitä mieltä että Sanna marin on hoitanyt tätä asiaa hyvin???