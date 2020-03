Hallituksen viisikko valmistelee uusia koronan vastaisia toimia – Asialistalla koulut ja päiväkodit, yritysten rahoitus ja poikkeuksellisen valmiuslain mahdollisuus

Hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat sunnuntai-iltana koolla valmistelemassa maanantain valtioneuvoston kokousta, jossa päätetään uusista toimista koronaviruksen hillitsemiseksi.

Hallituksen viisikko eli hallituspuolueiden puheenjohtajat valmistelevat uusia toimia koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi.

Puheenjohtajien sunnuntai-illan kokouksessa ei tehdä päätöksiä, vaan kyse on valmistelevasta tapaamisesta.

Varsinaiset päätökset tehdään maanantaina iltapäivällä, kun valtioneuvosto kokoontuu istuntoonsa. Iltapäivän päätteeksi hallitus pitää tiedotustilaisuuden, jossa se kertoo uusista toimista.

Ainakin sisäministeri Maria Ohisalo eli vihreiden puheenjohtaja kokoustaa flunssansa vuoksi videoyhteydellä.

Kokouksen odotetaan kestävän mahdollisesti myöhäisiltaan asti.

Koulujen ja päiväkotien linjaukset maanantaina

Hallituspuolueiden puheenjohtajat kertoivat Twitterissä, että useissa ministeriöissä valmisteltiin viikonloppuna toimia koronakriisin helpottamiseksi.

Tekeillä on lisätalousarvio, jolla on tarkoitus varmistaa, että terveydenhuollossa on käytössä kaikki tarvittavat resurssit koronaviruksen hidastamiseen ja siitä johtuviin hoitoihin.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi aiemmin, että valtioneuvosto on käynnistänyt valmiuslain käyttöasetuksen valmistelut.

Valmiuslakia ei Marinin mukaan oteta vielä käyttöön, mutta asetus pystytään antamaan valmistelujen turvin nopeasti.

– Valmiuslaki ei ole maanantaina hallituksen käsittelyssä. Varaudumme kuitenkin kaikkeen, Marin kirjoitti Twitterissä.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) kertoi, että hallitus päättää maanantaina myös kouluja koskevista toimista.

– Silloin päivitetään linjaukset päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten sekä korkeakoulujen osalta, Andersson sanoi.

Suomen pankki alkaa ostaa velkapapereita

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni sanoo, että valtiovarainministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö valmistelevat esimerkiksi viivästyskorkojen pienentämistä veroveloissa.

Yritysten rahoitusvaikeuksia helpotetaan Kulmunin mukaan useilla keinoilla.

– Toimenpiteet ovat alkuun yritysten rahoitusta turvaavia. Ne auttavat akuutin kriisin yli, Kulmuni kirjoitti Twitterissä.

Kulmuni kehotti yrittäjiä ottamaan tarvittaessa yhteyttä esimerkiksi verohallintoon ja valtion rahoitusyhtiöön Finnveraan.

Finnvera sanoo, että sillä on mahdollisuus kasvattaa pk-yritysten rahoitusta "merkittävästi".

Suomen pankki ryhtyy ostamaan kotimaisten yritysten velkapapereita, pankin johtokunta päätti sunnuntaina.

Lainaohjelman koko on "ensivaiheessa" 500 miljoonaa euroa.

Valmiuslaki on poikkeuksellinen toimi

Poikkeusoloja varten säädetty valmiuslaki keskittäisi päätäntävallan koronaviruksen takia tehtävistä rajoitustoimista valtioneuvostolle.

Sen nojalla valtioneuvosto voisi määrätä esimerkiksi koulujen sulkemisista, kun niistä päättävät normaalioloissa viranomaiset, kuten aluehallintovirastot.

Kunnat taas saisivat laistaa esimerkiksi hoidon määräaikojen noudattamisesta, kun kyse on kiireettömästä hoidosta.

Valtioneuvosto voi asettaa lain voimaan välittömästi, kun se on todennut yhdessä tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsevat poikkeusolot. Presidentti keskusteli valmiuslaista jo perjantaina ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kanssa.

Jos valmiuslaki asetetaan voimaan, se siirtyy eduskuntaan, jossa päätetään, pysyykö laki voimassa. Se tulee kuitenkin voimaan jo ennen eduskunnan käsittelyä.

Valmiuslain aktivoiminen olisi hyvin harvinainen toimi. Sen käyttöön ottamisen kriteerinä on laajalle levinneen tartuntataudin lisäksi esimerkiksi Suomeen kohdistuva aseellinen hyökkäys.

Perussuomalaiset ja kokoomus esittivät sen käyttöönottoa jo viime torstaina, kun eduskunta käsitteli valmiuslakia.