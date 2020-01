Finnair peruu kaikki lentonsa Manner-Kiinaan koronavirustilanteen vuoksi – vaikutukset talouteen suuret

Finnair on ilmoittanut peruvansa kaikki lentonsa Manner-Kiinaan ensi viikon torstaista alkaen. Lisäksi Guangzhouhun suuntaavat lennot on peruttu ensi viikon keskiviikosta alkaen.

Finnair kertoo, että lennot perutaan koronavirusliitännäisten vaikutusten vuoksi.

– Asiakkaiden ja henkilöstön terveys ja hyvinvointi ovat Finnairille keskeisen tärkeitä, Finnairin tiedotteessa todetaan.

Finnair kertoo, että Manner-Kiinan kohteiden ja Helsingin välillä lennetään vielä ensi torstaihin saakka, jotta yhtiö saa tuotua asiakkaita kotiin Euroopasta ja Kiinasta. Yhtiön mukaan kyseisille lennoille pyritään saamaan uusi varaus niille asiakkaille, joiden lennot on peruttu.

Manner-Kiinan lennot on peruttu helmikuun 29. päivään saakka. Guangzhouhun lennettävät lennot taas on peruttu 29. maaliskuuta saakka. Guangzhouhun on lennetty kaksi kertaa viikossa.

Finnair kertoi jo aiemmin peruneensa lennot Pekingin Daxing asemalle 5. helmikuuta-29. maaliskuuta väliseltä ajalta. Yhtiö kertoi maanantaina peruneensa myös lennot Nanjingiin 8. helmikuuta-29. maaliskuuta välisenä aikana.

Lentoyhtiö kertoo lentävänsä toistaiseksi normaalisti Hongkongiin.

Matkustusrajoituksia ja evakuointeja

Yhdysvallat kehottaa kansalaisiaan välttämään matkustamista Kiinaan. Italia päätti lopettaa lentämisen Kiinaan.

Air France KLM, British Airways, Lufthansa ja Virgin Atlantic ovat kokonaan lopettaneet lennot Manner-Kiinaan. Google ja Ikea ovat sulkeneet Kiinan-toimintonsa.

Monet maat evakuoivat kansalaisiaan Wuhanista. Britannian evakuointilento Wuhanista lähti yöllä. Eteläkorealaisten ensimmäinen lento laskeutui kotimaahan, ja evakuoidut joutuivat heti karanteeniin. Myös Japani jatkaa evakuointilentoja.

Kiina on hillinnyt viruksen leviämistä tiukoilla matkustusrajoituksilla, joilla estetään ihmisiä liikkumasta maan sisällä.

Vaikutukset talouteen suuret

Osakemarkkinat ovat heilahdelleet koronaviruksen takia. Talousvaikutukset ovat suuret ainakin Kiinassa, jossa jo nyt joudutaan rajoittamaan teollisuustuotantoa viruksen matkustusrajoitusten takia.

Sars-viruksen talousvaikutukset olivat karkeasti arvioituna 30 miljardin euron luokkaa. Sarsiin kuoli 800 ihmistä, ja se oli nykyistä koronavirusta tappavampi yksittäiselle potilaalle.

Koronavirus tarttuu kuitenkin helpommin kuin Sars, joten koronaviruksen maailmanlaajuiset talousvaikutukset ja kuolonuhrien määrät todennäköisesti kasvavat Sarsia suuremmiksi.

Länsimaiset tutkijat ovat päässeet jo perehtymään koronavirukseen vastatoimien kehittämiseksi. Australialaisinstituutti onnistui kasvattamaan virusta koronaviruspotilaan näytteestä.