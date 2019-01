Esperin hoivakodin kauhuista teki ilmoituksen talon oma hoitaja – SuPerin Paavola sanoo, että kyseessä on pahin tapaus ikinä

SuPerin Silja Paavola: "Tämä on roisein tapaus, jota Super on nyt muutaman viikon hoitanut sekä Esperi Caren että Avin ja Valviran kanssa. Kauhuskenaario siellä on ollut."

Epäkohdat Kristiinankaupungissa sijaitsevassa vanhusten hoivakodissa tulivat Valviran tietoon työntekijältä, toteaa Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola lauantaina Lännen Medialle.

– Esperin Kristiinankaupungin työntekijä, SuPerin jäsen, toi asian julki. Hänellä on velvollisuuskin ilmoittaa epäkohdista. Hän oli ensin Ilmoittanut työnantajalle ja otti sitten liittoon yhteyttä.

Paavola huomauttaa, että SuPer ei ole viranomainen, vaan kertoi asiasta toimivalle viranomaiselle, joka tarkisti asian monelta kantilta ennen kuin laittoi lapun luukulle.

Valvira ilmoitti perjantaina julkisuuteen, että se keskeyttää välittömästi hoivakoti Ulrikan toiminnan Kristiinankaupungissa Aluehallintovirastolta saamiensa valvontatietojen vuoksi.

Valviran mukaan epäkohdat liittyvät muun muassa riittämättömään hoitohenkilökunnan määrään ja puutteelliseen perushoitoon.

Työntekijä joutui työnantajan puhutteluun

– Kerroimme useaan kertaan, mitkä asiat ovat pielessä, mutta kyseinen firma ei tehnyt mitään asian eteen, Silja Paavola kommentoi.

– Tämä on roisein tapaus, jota Super on nyt muutaman viikon hoitanut sekä Esperi Caren että Avin ja Valviran kanssa.

Paavolan mukaan työntekijä on ollut Esperin kuultavana siitä, miten hän on näin käyttäytynyt työnantajaa kohtaan.

Paavolan mukaan hoitaja teki ilmoituksen hoitajien puuttumisesta, siitä ettei ihmisiä pystytä hoitamaan ja että lääkkeet menevät väärin.

– Kauhuskenaario siellä on ollut, paljon puutteita. Siellä on ollut potilaiden toimintakyky heikkoa, ja on sattunut vaarallisia tilanteita sekä hoidettaville että hoitajille. Muun muassa hoitajan pahoinpitely on sattunut.

Paavola kertoo, että hoivakodin hoidettavien omaiset ovat olleet nyt yhteydessä liittoon.

– He ovat sanoneet, että jäsenemme on toiminut esimerkillisesti ja he voivat tulla oikeuteen todistamaan, että kyseessä on erittäin hyvä hoitaja.